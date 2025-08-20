트럼프 관세압박 속…중국·인도, 5년만에 다시 손 잡아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국경무역·직항기 운항 재개 합의

양국 비자 발급 문턱 낮춰

미 관세전쟁 대응 위해 화해한 듯

나렌드라 모디 인도 총리(오른쪽)가 19일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 양자 회담에서 왕이 중국 외교부장과 악수하고 있다. AFP·인도정부·연합뉴스

중국과 인도가 2020년 히말라야 분쟁지역에서 무력 충돌 갈등 양상을 보인 지 5년 만에 관계 개선에 합의했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책에 대응하기 위해 양국이 외교 전술 차원에서 힘을 합쳤다는 분석이 지배적이다.

인도 외교부는 19일(현지시간) 중국과 3곳의 지정된 교역 지점을 통한 국경 무역 재개에 합의했다고 밝혔다고 AP·로이터통신 등 외신이 이날 보도했다. 양국은 무역·투자 촉진을 위한 구체적인 조치에도 합의했다.

양국은 5년간 중단됐던 양국 직항 여객기 운항도 재개하기로 했다. 양국 관광객과 기업인, 언론인 및 기타 방문객들에 대한 비자 발급 문턱도 낮춘다. 2026년과 2027년 각각 예정된 인도와 중국의 브릭스(BRICS) 회의 개최도 상호 지원하기로 했다.

중국은 인도주의적 고려에 따라 비상 상황 시 수문 정보를 공유하기로 했다고 인도 외교부는 밝혔다. 중국은 상류국, 인도는 하류국으로, 중국이 상류에 댐을 짓거나 물을 방류하면 인도는 예고 없이 홍수 피해를 볼 수 있다.

중국과 인도의 국경 무역 재개는 2020년 히말라야 인근에서 양국 군대가 무력 충돌한 뒤 국경 무역이 중단된 이후 5년 만이다. 지난 5월에도 인도와 무력 분쟁 중인 파키스탄에 중국이 전투기 등을 공급한 것으로 알려지면서 양국 긴장이 일시적으로 다시 고조되기도 했다.

양국이 해빙 분위기 조성에 나선 건 지난해 말이다. 지난해 10월 나렌드라 모디 인도 총리와 시진핑 중국 국가주석은 러시아 카잔에서 열린 브릭스 정상회의에서 5년 만에 첫 양자 회담을 진행하며 이런 변화의 기반을 마련했다. 당시 양국은 3500㎞에 달하는 국경 순찰에도 합의했다.

영국 파이낸셜타임스(FT)는 트럼프 2기 행정부가 양국 관계에 영향을 미쳤다고 진단했다. 프라빈 돈티 크라이시스그룹 인도 담당 선임 분석가는 "전략적 재교류의 중요한 단계"라며 "트럼프의 관세 전쟁은 인도에 필요한 명확성을 제공했을 수 있다"고 말했다. 아밋 란잔 싱가포르국립대 남아시아연구소 연구원도 "양국은 트럼프의 관세에 대응하고 있다"며 "전략적 큰 변화라기보다는 전술적 움직임"이라고 말했다.





다만, 중국이 실효 지배 중인 카슈미르 지역에 위치한 아크사이친 등 영토 분쟁은 양국 간 대화가 필요한 과제라고 인도 이코노믹타임스는 지적했다. 여기에 오랜 상호 불신과 중국에 대한 높은 제조업 의존도, 지정학적 입장 차이 등도 문제로 남아있다고 신문은 전했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

