성소수자 혐오 악명 어디갔어?…성별 바꾸고 女교도소 수감된 네오나치

성소수자 혐오 발언으로 악명을 떨친 독일 네오나치 인사가 성별을 남성에서 여성으로 바꾼 뒤 여성교도소에 수감될 예정이어서 논란이 일고 있다.

성별을 바꾼 극우 활동가 마를레스베냐 리비히. 마를레스베냐 리비히 엑스(X.옛 트위터)

18일(현지시간) mdr방송은 독일 할레 검찰청이 지난 12일 극우 활동가 마를라스베냐 리비히(54)에게 작센주 켐니츠 여성교도소에서 징역형을 집행하겠다고 통보했다고 보도했다.

리비히는 법적으로 남성이던 2023년 7월 증오선동과 명예훼손, 모욕 혐의로 징역 1년 6개월을 선고받고 항소했으나 기각됐다. 그는 2022년 성소수자 축제인 '크리스포터 스트리트 데이'에서 성소수자를 "사회의 기생충"이라고 비난하고 성소수자 커뮤니티를 '트랜스 파시즘'이라 부르는 등 혐오 발언으로 여러 차례 문제를 일으켰다.

그러나 지난해 11월부터 시행된 성별자기결정법에 따라 법원 허가 없이 성별과 이름을 변경할 수 있게 되자 리비히는 돌연 여성으로 성별을 바꿨다. 그는 여전히 수염을 기르고 있지만 립스틱과 액세서리를 착용하는 등 외모 변화를 보였다. 그가 성별을 바꾼 사실이 알려지자 법을 조롱하고 성소수자를 도발하려는 행위라는 비판이 제기됐다.





성별자기결정법에는 '범죄자 수감 시 성별만을 기준으로 삼을 필요는 없다'고 명시돼있다. 검찰은 입소 면담을 통해 교도소의 안전과 질서를 위협하는지 판단해 이송 여부를 결정할 수 있다고 설명했다. 리비히는 사회관계망서비스(SNS) 엑스(X.옛 트위터)에 자신을 "정치적으로 박해받는 여성"이라고 주장했다.





