"극도의 주의 필요" 16일 만에 1100명 사망…'최악' 상황 놓인 스페인

산불까지 겹치며 피해 수준 커져

최근 16일간 이어진 스페인 폭염으로 인한 사망자가 1100명을 넘는 것으로 추산됐다. 산불까지 겹치며 피해는 19년 만에 최악 수준에 이르렀다.

화염이 덮친 스페인 북서부 우렌세 근처의 레보르돈도 마을. AP연합뉴스

AFP통신은 19일(현지시간) 지난 3일부터 18일까지 폭염과 관련된 초과 사망자가 1149명에 달한다는 '카를로스 3세 보건연구소'의 분석을 보도했다.

스페인 무르시아 지역의 한 도로에 온도계가 48도를 가리키고 있다. EPA연합뉴스

분석에 따르면 대부분이 65세 이상 고령자거나 기존에 지병이 있던 환자였다. 연구소는 "지난해 7월보다 57% 증가했다"며 고온으로 인한 위험성을 경고했다.

최근 16일간 이어진 스페인 폭염으로 인한 사망자가 1100명을 넘는 것으로 추산됐다. 대부분이 65세 이상 고령자거나 기존에 지병이 있던 환자였다. AP연합뉴스

한때 40도를 넘었던 낮 기온은 19일 들어 4도가량 낮아졌지만 산불이 이어지며 19년 만에 최악의 피해를 내고 있다. 유럽산불정보시스템(EFFIS)에 따르면 올해 들어 스페인에서만 이미 38만 2000ha(3820㎢)가 불탔다. 이는 영국 런던 면적의 두 배를 웃도는 규모로 2006년 집계를 시작한 이후 최대 피해다. 산불로 인한 사망자는 현재까지 4명이며 철도 운행이 중단되거나 마을 주민 수십 명이 긴급 대피하기도 했다.

스페인에서 발생한 산불이 폭염과 겹치면서 1000명이 넘는 사망자가 발생했다. 스페인 지역에서 발생한 산불을 끄기 위해 자원봉사자가 사투를 벌이고 있다. EPA연합뉴스

스페인 내무부는 산불 원인 가운데 일부가 방화라고 보고 현재까지 32명을 체포하고 188건의 수사를 진행 중이라고 밝혔다. 페드로 산체스 총리는 피해 지역을 방문해 최근 폭염이 산불을 부추겼다며 "과학과 상식이 기후가 변화하고 있다고 한다"고 말했다. 이어 폭염은 꺾였지만 여전히 위태롭고 어려운 시간이라며 "극도의 주의를 기울일 것"을 당부했다.





이웃 국가 포르투갈 역시 산불로 큰 피해를 보았다. 지금까지 2명이 숨졌고 23만5000ha(2350㎢)가 소실됐다. 이는 2006~2024년 연평균 피해 면적의 5배에 달한다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

