네오위즈 '브라운더스트2' 미국·대만 서브컬처 행사 출격

네오위즈는 겜프스엔이 개발한 모바일 역할수행게임(RPG) '브라운더스트2'가 미국·대만의 대형 서브컬처 행사에 참여한다고 19일 밝혔다.

네오위즈 ‘브라운더스트2'. 네오위즈 제공

우선 오는 21~24일 미국 뉴욕 '재비츠 컨벤션 센터'에서 열리는 '애니메 뉴욕'에 참가한다. 전 세계 대형 애니메이션·만화·게임·팝컬처 분야의 팬과 창작자가 모이는 이 행사에서 '브라운더스트2' 단독 부스를 운영한다. 사회관계망서비스(SNS) 팔로우 인증 및 가챠, 업적 레벨 20 이상 이용자를 위한 VIP 인증 이벤트, 굿즈존 방문객과 구매자 대상 게임 굿즈 증정 이벤트 등을 진행한다. 인게임 캐릭터로 변신한 코스플레이어 '송주아', '빛베리', '아루린'과 함께하는 코스어 포토타임도 하루 최대 5회 연다.

이달 22일부터 24일까지 대만 타이베이에서 개최되는 '팬시 프론티어'에도 참가한다. 대만 최대 규모의 서브컬처 행사로, 네오위즈는 '브라운더스트2' 단독 부스에서 2주년 기념 굿즈 판매, 포토존, 공식 페이스북 구독 이벤트 등을 진행할 예정이다. '브라운더스트2'는 지난 6월 서비스 2주년을 기점으로 대만과 홍콩에서 최고 매출 1위를 달성했다. 일간 활성 이용자 수(DAU)는 28만명을 돌파하며 역대 최고 지표를 기록했다.





네오위즈 관계자는 "앞으로 '브라운더스트2'의 더 큰 글로벌 성장이 기대되는 상황"이라며 "미국과 대만을 대표하는 서브컬처 행사에 참여해 현지 팬들과 적극 소통하고, 게임 지식재산권(IP) 경쟁력을 높여가겠다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

