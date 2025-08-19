목포시, 2025년 을지연습 민방위 대피훈련 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 20일 오후 2시, 20분간 전 시민 참여

목포시 청사.

전남 목포시가 오는 20일 오후 2시부터 20분간 '공습 대비 민방위 대피훈련'을 전역에서 실시한다고 밝혔다. 이번 훈련은 최근 국가 안보 상황과 국내외 정세를 반영해 전국적으로 동시에 진행된다.

훈련은 ▲14시 공습경보 발령 ▲14시 15분 경계경보 발령 ▲14시 20분 경보 해제 순으로 진행되며, 시민들은 공습경보 발령 시 신속히 가까운 민방위 대피소로 이동해야 한다. 대피소 정보와 위치는 안전디딤돌 앱이나 국민재난안전포털에서 확인할 수 있다.

또한 민방위 대원은 읍·면·동 행정복지센터에서 대피 유도 요원이나 이동 통제 요원으로 참여 가능하며, 이번 훈련에 참여하면 2025년도 민방위 교육 이수로 인정된다.





시 관계자는 "시민들이 비상 상황에 침착하게 대응할 수 있도록 주변 대피소 위치와 행동 요령을 미리 숙지하고 훈련에 적극 참여해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

