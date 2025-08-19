野 조경태 "안철수, 당원 요구 외면"...찬탄파 단일화 무산

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"안철수와의 단일화, 메아리로만 남아"

"여론조사 국민·중도층 1위 조경태로 단일화"

국민의힘 전당대회 마지막 변수로 꼽혔던 찬탄(탄핵 찬성)파 당 대표 후보 단일화가 무산됐다. 조경태 국민의힘 의원은 19일 "안철수 의원은 국민과 당원분들의 절실한 혁신 후보 단일화 요구를 외면했다"며 "여론조사 국민 1위·중도층 1위인 조경태로 단일화해 달라"고 호소했다.

조 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "결국 안 의원과의 단일화는 메아리로만 남게 됐다"며 "이젠 국민 여러분과 당원 동지 여러분이 혁신 단일 후보를 선택해달라"고 말했다.

국민의힘 당 대표 후보인 조경태 의원이 18일 국회에서 당원들을 향한 기자회견을 하고 있다. 연합뉴스

그는 "그동안 진심을 다해 혁신 후보 단일화를 안 의원께 수차례 제안드렸다. 모든 단일화 방식과 절차를 안 의원께 일임했다"며 "당 혁신을 위한 후보 단일화 제안은 반드시 당의 혁신을 통해 당을 살리겠다는 각오와 결의였다"고 설명했다.

그러면서 "후보 단일화를 위해 정치적 부담과 위험을 감수하고 혁신 후보들의 단일화를 촉구한 혁신 지도자와 혁신 후보 단일화를 스스로 실천한 청년 지도자들의 깊은 뜻과 열망을 생각하면 안타까움이 앞선다"며 "혁신 후보 단일화를 열망해 주신 모든 분께 죄송하다"고 덧붙였다.

조 의원은 "하지만 혁신 후보 단일화를 포기할 수 없다"며 "혁신의 시작, 혁신의 힘 조경태를 선택해 달라"고 당부했다.





조 의원은 전당대회 당 대표 선거 출마 직후부터 찬탄파 후보 단일화를 제안해왔다. 다만 조 의원의 거듭된 러브콜에도 안 의원은 초지일관 단일화에 부정적 입장을 고수했다. 안 의원은 이날 연합뉴스TV 방송에 출연해 "당 대표 후보는 결선 투표가 있다. 결선 투표가 있는 상태에서 단일화 이야기가 나오는 것은 굉장히 드문 일"이라며 선을 그었다. 또 "당원과 국민이 현명하게 판명해 단일화를 만들어 줄 것"이라고 강조했다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

