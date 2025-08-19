코스피, 거센 외국인 매도세에 하락…3150선으로

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 외국인의 매도세에 밀려 하락했다.

19일 코스피는 전일 대비 25.72포인트(0.81%) 하락한 3151.56에 거래를 마쳤다. 거래량은 2억8147만주로, 거래대금은 8조5362억원으로 잠정 집계됐다.

투자주체별로는 기관과 개인이 각각 2529억원, 886억원 순매수한 반면 외국인은 4537억원을 순매도했다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 680억원, 152억원 순매도한 반면 외국인은 931억원을 순매수했다. 프로그램매매는 차익거래에서 124억원의 순매수가, 비차익거래에서 1657억원의 순매도가 발생했다.

업종별로는 대부분 업종이 하락했다. 기계장비 업종이 4.8% 빠졌고 전기가스 －4.67%, 건설 －3.22%, 운송장비 －2.12%, 의료정밀 －2.04%, 일반서비스 －1.41%, 비금속 －1.05%, 제조 －1.0%, 금속 －0.9%, 운송창고 －0.67%, 증권 －0.62% 등이 내렸다. 반면 오락문화는 1.07% 상승했고 IT서비스 0.57%, 보험 0.49%, 부동산 0.38%는 강세를 기록했다.

시가총액 상위권 종목들도 내린 종목이 더 많았다. SK하이닉스가 1.68% 하락했고 삼성바이오로직스 －0.39%, 한화에어로스페이스 －6.87%, HD현대중공업 －5.99%, 두산에너빌리티 －8.6%, NAVER －0.22%, 신한지주 －0.15% 등이 내렸다. 반면 LG에너지솔루션은 0.26% 올랐고 현대차 1.15%, KB금융 2.05%, 기아 1.76% 등은 상승했다. 삼성전자와 셀트리온은 보합권에서 장을 마감했다.

이날 상승 종목 수는 271개사로, 하락 종목 수는 613개사로, 보합권은 50개사로 집계됐다. 1개 종목은 상한가를 기록했다.

코스닥지수도 약세로 장을 마감했다. 코스닥지수는 전일 대비 10.09포인트(1.26%) 하락한 787.96에 거래를 마쳤다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 625억원, 65억원 순매도한 반면 개인은 904억원을 순매수했다.

시가총액 상위권 종목들은 내린 종목이 더 많았다. 알테오젠이 2.84% 빠졌고 펩트론 －6.96%, 리가켐바이오 －2.78%, HLB －1.14%, 레인보우로보틱스 －1.88%, 에이비엘바이오 －7.36%, 삼천당제약 －2.15%, 클래시스 －2.53% 등이 하락했다. 반면 에코프로비엠과 에코프로는 각각 0.46%, 0.71% 올랐고 파마리서치도 1.05% 강세를 기록했다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 1.6원 오른 1389.7원에 거래되고 있다.





