SH, 국제 표준 환경 경영 국제인증 ISO 14001 획득

왼쪽부터 황은주 한국경영인증원(KMR) 대표이사와 황상하 서울주택도시개발공사(SH) 사장이 인증서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. SH

서울주택도시개발공사(SH)는 한국경영인증원(KMR)으로부터 국제 표준 환경 경영 인증(ISO 14001)을 획득했다고 19일 밝혔다.

ISO 14001은 국제표준화기구(ISO)가 제정한 환경 경영 분야 국제 인증이다. 조직이 환경에 미치는 영향을 체계적으로 관리하고 환경 관련 법규를 준수하며, 지속 가능한 환경 경영을 실천하는지를 평가해 국제적으로 공인하는 제도다.

SH는 환경 경영 계획 수립 및 온실가스 감축 로드맵 구축, 환경 경영 선포, 주요 사업과 중장기 환경·사회·지배구조(ESG) 전략 연계 등을 통해 환경 경영 관리 수준을 지속적으로 강화해 왔다.

유사 기관 사례 벤치마킹과 이중 중대성 평가를 실시해 핵심 환경 이슈를 적극 반영했고 ESG 환경 이슈 대응, 환경 정보 공개 등의 노력을 꾸준히 확대하고 있다.





황상하 SH 사장은 "이번 인증은 전 임직원이 환경 경영 체계를 구축하고 실천하기 위해 노력한 결실"이라며 "앞으로도 기후 변화에 적극 대응하고 환경 책임을 다하는 공공기관으로서 시민에게 신뢰받도록 최선을 다하겠다"고 했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr

