"굴욕인가 국익인가"…韓, 원전 1기 수출 때마다 美 기업에 1조원 제공[디깅에너지]

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.08.19 11:36

50년간 일감·용역 제공
웨스팅하우스와 합의 알려져
국내 기업 일감 줄어들 듯
"한·미 원전 협력 강화 위해
불가피한 조치" 평가도

"굴욕인가 국익인가"…韓, 원전 1기 수출 때마다 美 기업에 1조원 제공[디깅에너지] 체코 두코바니 원전 전경
우리나라가 원전을 수출할 때 향후 50년간 1기당 1조원 규모를 미국 웨스팅하우스에 제공하고 2400억원의 기술 사용료를 내야 하는 것으로 나타났다. 또 향후 소형모듈원자로(SMR)를 수출할 때 미국 웨스팅하우스로부터 검증을 받아야 하는 것으로 알려졌다. 굴욕적인 계약이라는 지적과 함께 미국과의 원전 수출 협력을 위한 불가피한 조치였다는 평가가 엇갈린다.


19일 원자력 업계에 따르면 지난 1월 한국수력원자력과 한국전력, 미국 웨스팅하우스는 우리가 원전을 수출할 때마다 1기당 6억5000만달러(약 9000억원) 규모의 물품 및 용역 구매 계약을 맺고 1기당 1억7500만달러(약 2400억원)의 기술 사용료를 지급하는 데 합의했다. 이 계약 기간은 50년으로 설정된 것으로 알려졌다.


당시 한수원과 한전은 체코 두코바니 신규 원전 건설 최종 계약을 앞두고 웨스팅하우스와 지식재산권 분쟁을 해결하기 위한 협상을 진행했으며 이 같은 내용을 합의문에 담았다.


양측은 상호 비밀 유지 계약에 따라 구체적인 내용을 공개하지는 않았다. 원자력 업계에서는 이전부터 합의 조건으로 조 단위의 로열티와 일감 등을 제공하는 내용이 담겼을 것이라는 관측이 나온 바 있다.

美 웨스팅하우스에 일감 내준 K원전

팀코리아에 밀려 체코 원전 수주에 실패한 웨스팅하우스는 한수원과 한전이 체코에 공급하려는 최신 한국형 원전 APR1400이 자사의 원천 기술에 기반한 것이라며 제동을 걸었다. 웨스팅하우스는 법적인 소송과 별도로 미국 에너지부의 수출 통제에 협조하지 않았다.


1978년 결성된 원자력공급국그룹(NSG) 지침에 따라 우리나라는 미국이 원천 기술을 가진 원전을 해외에 수출하거나 이전할 때는 미국 정부의 허가를 받아야 한다. 이때 미국 정부에 신청은 미국 기업인 웨스팅하우스가 해야 한다. 결국 웨스팅하우스와 지식재산권 문제를 해결하지 않으면 원전을 수출할 수 없는 상황이었다.


지난 1월 한수원과 한전은 웨스팅하우스와 지식재산권에 합의하면서 이같은 걸림돌을 해결할 수 있게 됐다. 이후 팀코리아는 지난 6월 체코와 두코바니 원전 2기 건설을 위한 최종 계약을 체결했다.


웨스팅하우스는 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 건설 당시에도 지식재산권 침해를 이유로 상당 부분의 일감을 가져간 바 있다.


2010년 한전과 웨스팅하우스 간 체결된 업무협조계약(BCA)에 따르면 바라카에 납품된 주기기 부품 중 원자로 냉각재 펌프(RCP), 원전계측제어시스템(MMIS)의 100%, 원자로 내부 구조물(RVI)과 제어봉 구동장치(CEDM)의 50%, 연료봉 50% 등 주요 부품을 웨스팅하우스가 납품하도록 명시됐다.


당시 웨스팅하우스는 20억달러 규모의 설비를 공급한 것으로 알려졌다. 바라카 원전 1~4호기의 터빈발전기 또한 당시 웨스팅하우스의 모기업이었던 도시바가 납품했다.


UAE 바라카 원전 건설 이후 우리나라는 원자로 냉각재 펌프, MMIS 등 상당 부분을 국산화에 성공했다. 그러나 이번 웨스팅하우스와의 지식재산권 합의에 따라 향후 원전 수출에도 웨스팅하우스의 부품을 사용할 수밖에 없는 상황에 됐다.


한수원과 한전이 웨스팅하우스에 약속한 1기당 6억5000만 달러 규모의 일감에는 MMIS, 핵증기 공급계통(NSS) 등 핵심 부품이 포함된 것으로 알려졌다. 웨스팅하우스는 체코, 사우디아라비아에 지어지는 원전의 연료는 100%, 나머지 지역에서는 50%를 공급하는 식으로 연료 공급권도 보장받았다.


일부에서는 이와 관련해 우리나라가 원전 수출을 서두르려다 굴욕적인 계약을 체결했다는 비판을 제기하고 있다.


우리나라는 체코 두코바니 원전 2기를 약 26조원에 건설하는 계약을 체결했다. 원전 1기에 13조원의 건설비가 투입된다. 이 과정에서 체코 정부는 현지화율 60%를 요구했다. 여기에 웨스팅하우스가 1조원의 기자재를 납품하는 것까지 감안하면 실제 우리나라 기업의 몫은 원전 1기당 약 4조원에 지나지 않는다. 국내 기업에 돌아갈 몫이 줄었다는 점에서 아쉬운 대목이다.

"한미 원전 수출 협력 위해 양보 불가피"

다른 한편에서는 향후 미국과의 원자력 산업 협력을 위해서는 불가피한 선택이었다는 평가도 나온다.


우리나라가 원자력 기술 자립을 시작한 것은 1987년 영광3,4호기(한빛 3,4호기) 원전을 건설하면서부터다. 우리나라는 미국 컴버스천엔지니어링(CE)사로부터 가압경수로형 원전 기술을 이전받으며 한국형 원자로를 건설했다.


CE사는 이후 ABB-CE를 거쳐 웨스팅하우스에 인수됐다. 우리나라 원전 기술이 웨스팅하우스의 지식재산권 논란에서 자유롭지 못한 이유다. 웨스팅하우스와 지식재산권 소송이 언제까지 이어질지 모르고 이긴다는 보장도 확실치 않다. '원천 기술' 여부에 대해서는 국내 원자력 업계에서도 논란이다.


반면 웨스팅하우스는 미국 정부의 강력한 지지를 받고 있다. 최근 세계적인 '원전 르네상스'를 맞아 미국은 다시 원전 산업을 일으키려 하고 있다. 그 핵심적인 역할을 웨스팅하우스가 맡을 가능성이 크다.


도널드 트럼프 대통령이 지난 5월 행정명령을 통해 미국의 원전 용량을 현재 97기가와트(GW)에서 2050년까지 400GW로 4배로 늘리는 목표를 세웠다. 우선 2030년까지 1000메가와트(MW)급 대형 원자로 10기를 착공한다.


미국 원전 산업은 스리마일섬 원전 사고 이후 붕괴하다시피 했다. 웨스팅하우스가 모든 원전 건설을 독식하기 어려운 상황이다. 국내 원자력 업계는 웨스팅하우스와 협력을 기대하는 것도 이같은 배경이다. 현대건설은 지난 5월 웨스팅하우스와 글로벌 사업 공동 참여를 위한 전략적 협약을 체결했다. 양사는 핀란드, 슬로베니아 등 유럽 원전 사업에 함께 하고 있다.


한미 양국은 지난 1월 한수원과 웨스팅하우스와 협상이 타결되기 직전 "제3국으로 민간 원자력 기술 이전 시 정보 공유 체계를 마련함으로써 양국 간 수출통제 협력을 강화한다"는 내용을 담은 '한미 원자력 수출 및 협력 원칙에 관한 기관 간 약정'을 체결하기도 했다.


국내 원자력 업계 고위 관계자는 "웨스팅하우스와 지식재산권 분쟁을 하느라 계속 시간을 끄는 것과, 조금 양보하더라도 한국과 미국이 전 세계 원자력 시장을 공동 개척하는 것 중 어느 쪽이 국익에 합당한지 생각해볼 문제"라고 지적했다.

"SMR은 지식 재산권 침해 우려 없을 것"

한수원·한전과 웨스팅하우스가 체결한 '글로벌 합의문'에 한국 기업이 SMR 등 차세대 원전을 독자 개발해 수출하는 경우 웨스팅하우스의 기술 자립 검증을 통과해야 한다는 조건도 포함됐다.


한수원, 한국원자력원구원, 한국전력기술 등으로 구성된 혁신형소형모듈원자로(i-SMR)기술개발사업단은 자체 기술로 경수로형 SMR을 개발하고 있다.


웨스팅하우스는 우리나라가 개발하는 SMR이 자사의 원천 기술을 바탕으로 설계한 기존 대형 원전을 축소하는 방향으로 개발되고 있는 만큼 자사 기술에 해당하는지 따져보겠다는 것이다. 웨스팅하우스 검증 결과에 이견이 있는 경우 미국에 소재한 제3의 기관을 선정해 기술 자립 여부를 검증한다는 내용도 담겼다.


이에 대해 국내 원자력 업계는 크게 우려하지 않아도 된다는 분위기다. i-SMR기술개발사업단 관계자는 "설계 당시부터 철저한 특허 분석을 통해 미국 등 다른 특허를 침해하고 있는지 여부를 검증하고 있다"고 설명했다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

기획
정의로운 전환의 길
  • 25.08.1706:40
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"
    차지호 의원 "국정위, 한국식 정의로운 전환 가이드라인 제시…사람 중심"

    "한국식 정의로운 전환의 길을 만들겠습니다." 대통령 직속 국정기획위원회 기후에너지 태스크포스(TF)팀장을 맡은 차지호 더불어민주당 의원은 지난 13일 아시아경제 인터뷰에서 "유럽 사례를 참고하되 국내 상황에 맞게 에너지 생태계를 어떻게 구성할지 고민하고 있다"면서 이처럼 말했다. 국정기획위는 국민보고대회에서 기후대응기금을 확대하고 전환금융을 도입해야 한다고 제언했다. 기후대응기금은 기후대응에 이어 '기후적

  • 25.08.1706:30
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"
    김진태 강원도지사 "폐광기금 계획 수립해 의료 클러스터 육성"

    "탄광 근로자들과 지역 주민들을 위해 향후 5년간 쓸 '폐광기금 중장기 계획'을 조속히 수립하겠습니다." 김진태 강원도지사는 '정의로운 전환의 길' 기획기사 보도 이후 14일 인터뷰에서 "폐광지역 산업 정체성 전환을 위한 미래 산업 투자에 지원을 아끼지 않겠다"며 이처럼 밝혔다. 아시아경제는 기획 '정의로운 전환의 길'을 통해 정부가 추진 중인 탈석탄 이행과 해상풍력단지 설치 과정에서 맞닥뜨린 갈등을 짚어보고, 앞서

  • 25.08.1007:30
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"
    프랑스 해상풍력 이끄는 한국인…"지방소멸 겪는 한국에 오히려 해상풍력은 기회"

    10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나인 에콜 센트랄 낭트의 유체역학·에너지·대기환경 연구소(LHEEA)에서 해상풍력 프로젝트를 주도하고 있는 한국인 교수는 한국의 풍력 발전 산업을 어떻게 바라보고 있을까. 신재생에너지 전환 의지가 활발한 프랑스의 연구자로 활동하고 있는 한승윤 LHEEA 연구교수를 만났다. 그는 한국의 풍력 발전 연구 수준이 유럽과 큰 차이가 없고 해상풍력을 시도할 여건도

  • 25.08.0907:30
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"
    그랑제콜 교수 "일자리 창출 신재생에너지 분야 학생에게 인기 많아"

    수년째 해상풍력 도입 초기 머물러 있는 한국은 앞으로 어떤 방향으로 나아가야 할까. 6월 5일 프랑스 서부 도시 낭트에서 해상풍력을 연구하고 있는 상드린 우브륀 에콜 센트랄 낭트 교수를 만나 이야기를 들어봤다. 에콜 센트랄 낭트는 1919년 설립된 프랑스 10대 엔지니어링 그랑제콜(프랑스 엘리트 고등교육 기관) 중 하나이다. 우브륀 교수는 2015~2017년 유럽풍력에너지학회 회장을 역임했으며 지난해 풍력터빈 배기 흐름 역

  • 25.08.0307:00
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"
    짐 스키아 IPCC 의장 "정의로운 전환, 계획·참여·투자 뒤따라야 가능"

    이재명 정부가 '신재생 에너지 대전환'을 공언하면서 대한민국도 탈탄소 사회로 가기 위한 여정에 속도가 붙고 있다. 에너지 전환 과정에서 빚는 주민과의 갈등, 부정적인 인식 등은 극복해야 할 과제다. 진정한 의미의 정의로운 전환은 어떻게 이뤄질 수 있을까. 영국 런던에서 유엔(UN) 산하 IPCC(기후변화에 관한 정부 간 협의체)의 짐 스키아 의장을 만나 의견을 물었다. 우리나라도 참여하고 있는 IPCC는 5년 주기로 기후변화

기획
K푸드 거버넌스 보고서
  • 25.08.1410:35
    '껍데기 지배구조' 변화의 출발점…"유통주식 비율 유지 신설"⑨
    '껍데기 지배구조' 변화의 출발점…"유통주식 비율 유지 신설"⑨

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1407:11
    상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'⑧
    상법 개정 청구서 날아왔다…식품사 십중팔구 '무방비'⑧

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1310:32
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦
    '문어발 상장 끝판왕' 하림…김홍국 왕국, 주주는 없다⑦

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1307:28
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥
    식품사 절반 '중복상장'…오너 지배력의 방패들⑥

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

  • 25.08.1209:52
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤
    150만원 '황제주'인데 아쉽네…'불닭 열풍' 삼양식품, 주주환원은 'D학점'⑤

    편집자주전 세계적인 'K푸드' 열풍으로 한국 식품기업들의 위상이 높아졌지만 후진적 지배구조는 여전한 것으로 나타났다. 글로벌 브랜드 신뢰도는 점점 높아지고 있지만, 경영 시스템은 과거 관행에 머무르면서 투자자 신뢰를 회복하려는 노력이 부족하다는 지적이 나온다. 아시아경제는 개정된 상법 시행에 맞춰 시가총액 기준 주요 식품 상장사 20곳을 대상으로 지배구조를 진단했다. 배당 성향과 자사주 정책, 중복상장 구조,

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

  • 25.08.0306:00
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화
    "6년치 식량 산다" 러에 추가 파병한 北 1년 수익 28조…대러의존도 심화

    북한이 러시아에 대한 추가 파병을 통해 총 28조원에 달하는 막대한 수익을 올릴 것으로 예상된다는 분석이 나왔다. 이는 북한 연간 국내총생산(GDP) 40조원의 약 70%에 해당하는 규모로, 북한 경제 구조의 근본적 변화를 예고하고 있다. 북한이 기존 1만5000명에서 3만명으로 대러 파병 규모를 두 배로 확대하면서 파병만으로도 연간 1조4000억원의 추가수익을 얻을 것으로 추산된다. 여기에 러시아 쿠르스크 지역 전후 복구 근로

