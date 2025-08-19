KT 알뜰폰 고고모바일, 자녀의 안전한 스마트폰 사용 위한 ‘안심아이폰’ 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"우리 아이 첫 스마트폰" 이제는 소중한 우리 아이가 걱정 없이 첫 스마트폰을 사용할 수 있는 시대가 열렸다.

KT 알뜰폰 고고모바일이 8월 18일 자녀의 스마트폰 사용을 보다 안전하게 관리할 수 있는 '안심아이폰'을 출시했다고 밝혔다.

안심아이폰은 기존에 판매되던 키즈폰과 다르게 자녀들이 유해 콘텐츠 접근 시 실시간으로 부모에게 알림이 수신되어 쉽고 빠르게 원격(부모님 핸드폰에서) 차단을 할 수 있다.

기본적으로 인스타그램, 틱톡, 카카오톡 등 SNS 채널뿐만 아니라 유튜브의 경우 구독하는 채널 별로 세부 차단이 가능하고, 일반 앱 역시 개별 앱 단위로 접근 및 사용 제어가 가능하다. 또한 자녀의 데이터 사용도 원격으로 제한할 수 있어 무분별한 데이터 사용을 방지할 수 있어 기존 키즈폰과 차별화되었으며, 기본적으로 자녀의 실시간 위치 추적도 가능해 우리 아이의 안전도 확인할 수 있다.

'안심아이폰'은 삼성전자의 공식 파트너 계약을 통해 삼성 휴대폰에 프로그램(App)이 탑재되어 출시되며, 삼성전자에서 A/S를 받을 수 있다. 단말기는 제휴통신사를 통해 구매 가능하며, 스마트폰을 사용 중인 자녀가 있는 가정을 위해 기기 구매 없이 앱만 별도 구매하여 사용 가능하고 부모의 경우 아이폰(애플)에서도 원격 제어가 가능하도록 제공하고 있다.





고고모바일 관계자는 "'안심아이폰'은 소중한 우리 아이의 첫 스마트폰답게 데이터의 과도한 사용을 예방하고 아이들의 사회 문제인 학폭과 도박, 각종 유해컨텐츠에서 아이를 보호하는 기능을 제공하여 단순한 키즈폰이 아닌 자녀의 안전확인 및 부모님과 다양한 소통을 위해 출시한 솔루션으로 앞으로도 스마트폰을 통한 사회문제를 지속적으로 예방하기 위해 다양한 솔루션을 제공하는 전용폰을 출시할 예정"이라고 밝혔다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

