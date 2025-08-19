롯데百, 10월 잠실서 '스타일런' 개최…마뗑킴 입고 달린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

백화점 업계 러닝대회 '스타일런' 리브랜딩

'마뗑킴' 협업으로 러닝키트 개발

20일부터 참가자 모집…10월 19일 본 대회

롯데백화점이 롯데타운 잠실 일대에서 마뗑킴과 협업해 '2025 스타일런'을 개최한다고 19일 밝혔다.

롯데백화점이 롯데타운 잠실 일대에서 '2025 스타일런'을 개최한다고 19일 밝혔다. 롯데백화점 제공

AD

롯데타운 잠실은 롯데백화점 잠실점, 롯데월드몰 등이 한데 모여 연 5000만명 이상이 방문하는 장소다. 스타일런은 2017년 이래 지난해까지 3만명이 넘는 인원이 참여한 유통업계 최대 러닝 대회다. 2022년부터는 송파구와 함께 협업해 행사 규모를 확대하는 등 잠실 지역의 대표 러닝 행사로 자리매김했다.

올해부터 스타일런은 단기성 러닝 이벤트를 넘어 '프리미엄 러닝 컬처 플랫폼'으로 영역을 확장한다. 러닝이 전 세대를 아우르는 일상 스포츠로 자리 잡은 흐름에 따라 러닝을 배우고 문화를 경험할 수 있는 러닝 콘텐츠로 몸집을 키운다.

이에 맞춰 올해는 스타일런의 리브랜딩을 단행해 '스타일리쉬한 러너들의 일상'을 제안하는 플랫폼으로 거듭난다. 먼저 글로벌 K패션 대표 브랜드 '마뗑킴'과의 협업을 통해 '컬래버레이션 러닝 키트' 개발을 비롯한 프로젝트를 선보인다. 러닝 키트는 기능성 중심의 구성에서 벗어나 '마뗑킴' 브랜드의 스타일과 '스타일런'의 활동적 에너지가 더해진 특별한 디자인으로 선보인다. 참가자에게 제공하는 키트에는 롯데백화점과 마뗑킴이 함께 구성한 볼캡, 기능성 티셔츠, 타올 등을 담았다.

10월 19일 열리는 대회는 오는 20일부터 롯데백화점몰을 통해 참가자 모집에 나선다. 올해는 지난해 참가 인원 5000명 대비 20%가량 늘린 6000명을 모집한다. 대회 당일에는 롯데월드몰에서 출발해 잠실 일대를 달리는 5, 10㎞ 러닝 코스가 조성된다.

본 대회 시작 전에는 '스타일런 크루', '스타일런 앰배서더' 등으로 대회 붐업에 나선다. 오는 25일부터 러닝에 관심이 있는 스타일런 크루를 모집해 잠실 및 인근 주요 러닝 코스를 '마뗑킴 컬레버레이션 키트'를 착용한 채 달릴 예정이다. 또 육상 선수권 국가대표 출신의 정의준 코치가 참여하는 4주 완주 클래스도 별도 운영한다. 이 밖에도 강준규, 박지현, 손혁 등 7명의 유명 러닝 인플루언서가 8월 중순부터 스타일런의 홍보 앰배서더로 나선다.

'상시 콘텐츠도 다각화한다. 올해 하반기 롯데백화점 앱을 통해 '스타일런 클럽'을 론칭한다. 런클럽 가입 회원에게는 러닝 매장 오픈, 신상품 소개 등 러닝 관련 최신 소식을 전하고 할인 등을 포함한 클럽 회원 전용 혜택도 제공할 계획이다. 스타일런 대회가 끝난 뒤에는 잠실점을 중심으로 스타일 포토스팟, 러닝 크루 그룹런, 트레이닝 코스 등 '스타일런 시그니처 코스'도 다채롭게 조성할 방침이다.





AD

장혜빈 롯데백화점 시그니처이벤트팀장은 "이번 리브랜딩으로 스타일런은 단순 일회성 이벤트를 넘어 러너와 문화, 경험을 잇는 플랫폼으로의 역할을 하게 될 것"이라며 "스타일런을 통해 잠실을 '러닝 메카'로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>