[내일날씨]체감온도 33도 무더위…수도권·강원 오전까지 비

최저기온 22∼27도, 최고기온은 30∼35도

화요일인 내일(19일) 평년기온을 다소 웃도는 무더운 날씨가 이어지겠다. 전국이 흐린 가운데 수도권과 강원 지역에서는 비가 내리겠다.

18일 기상청에 따르면 강원산지 일부와 한라산을 제외한 전국에 폭염특보가 내려진 가운데 이날 기온도 평년기온을 다소 웃도는 수준을 보이겠다.

아침 최저기온은 22∼27도, 낮 최고기온은 30∼35도일 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 26도와 31도, 인천 26도와 30도, 대전·광주 25도와 33도, 대구 24도와 35도, 울산 24도와 34도, 부산 26도와 33도다. 대부분 지역 체감온도가 33도 안팎까지 오르겠다.

특히 백두대간을 넘으며 한층 뜨거워진 남서풍을 맞는 강원 동해안과 날이 맑아 일사량이 많을 것으로 예상되는 남부지방·제주는 체감온도가 최고 35도 안팎에 이르겠다.

수도권과 강원내륙·산지에는 새벽과 오전 사이 비가 내리는 곳이 있겠다. 서울 등 수도권과 강원 지역에서는 새벽부터 오전 사이 5~20㎜의 비가 내리겠다. 낮부터 오후까지는 전남과 전북, 제주 등 지역에 5~40㎜ 소나기가 내리겠다. 강원 영동과 경북 북동 산지, 경북 동해안 등에는 강한 바람이 불겠다.





미세먼지는 전 권역에서 '좋음'~'보통' 수준일 것으로 예보됐다.





