'김건희 최측근' 이종호, 19일·21일 특검 연속 소환 조사

19일 '변호사법 위반'

21일 도이치모터스 주가조작 관련 조사

김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 김 여사의 최측근으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표를 이번 주 최소 두 차례 소환한다.

18일 법조계에 따르면 특검팀은 19일과 21일 오전 10시 이 전 대표를 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 사무실로 불러 조사한다. 지난 5일 구속된 이후 두 번째, 세 번째 출석 조사다.

이종호 전 블랙펄인베스트 대표가 23일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 김건희 특검 사무실로 출석하고 있다. 2025.07.23 윤동주 기자

특검팀은 19일엔 이 전 대표를 피의자 신분으로 소환해 변호사법 위반 혐의를 추가 조사할 계획으로 전해졌다. 이 전 대표는 도이치모터스 1차 주가조작 '주포'인 이정필씨로부터 2022년 6월∼2023년 2월 25차례에 걸쳐 8000여만원을 받고 그가 형사재판에서 실형 대신 집행유예를 선고받을 수 있도록 힘써주겠다고 말한 혐의를 받는다. 특검팀은 지난 1일 구속영장을 청구했고 법원은 5일 증거인멸 우려를 이유로 영장을 발부했다. 이 전 대표는 수사 발단이 된 이정필씨 진술이 허위라며 혐의를 전면 부인하고 있다.

오는 21일에는 이 전 대표를 김 여사의 도이치모터스 주가조작 가담 의혹과 관련한 참고인 신분으로 소환한다. 김 여사는 2009∼2012년 발생한 도이치모터스 주가조작에 돈을 대는 '전주'(錢主)로 가담한 혐의(자본시장법 위반)를 받는다. 이 전 대표는 이른바 '2차 작전' 시기 김 여사의 계좌 관리인이자 시세조종 컨트롤타워 역할을 한 인물로, 권오수 전 도이치모터스 회장 등 8명과 함께 기소돼 대법원에서 전원 유죄 판결이 확정됐다. 법원은 김 여사 계좌 3개와 모친 최은순씨의 계좌 1개가 시세조종에 동원됐다고 판결문에 적시했다. 특검팀은 이 전 대표에게 김 여사가 계좌를 맡길 때 주가조작을 인지했는지 등을 추궁할 것으로 보인다.





이 전 대표는 이외에 김 여사와 연관성을 의심받는 삼부토건 주가조작, 채상병 순직 사건과 관련한 임성근·조병노 구명 로비 의혹 등에서도 핵심 인물로 지목된다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

