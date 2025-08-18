장기전세주택 293가구 입주자 모집…잠래아·청담르엘 등 5개 단지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SH(서울주택도시개발공사)가 장기전세주택 293가구에 대한 입주자를 모집한다고 18일 밝혔다.

장기전세주택1은 오세훈 서울시장이 지난 2007년 도입한 공공임대 브랜드로, 이사 걱정 없이 최장 20년까지 살 수 있는 주거 지원 사업이다. 주변 시세의 80% 이하 보증금으로 공급된다.

모집 단지는 △강남구 청담르엘 △강동구 더샵 강동 센트럴시티 △e편한세상 강동 프레스티지원 △동작구 힐스테이트 장승배기역 △송파구 잠실 래미안 아이파크 등 4개 자치구 소재 5개 단지다.

입주 자격은 현재 서울시에 거주하는 성년 무주택 가구 구성원이다. 신청 주택 면적별 소득 기준은 도시 근로자 월 평균 소득 150% 이하로, 총자산 6억4000만원 이하 등의 조건을 갖춰야 한다.

SH는 조례 개정에 따라 소득 기준을 완화해 신청 자격을 확대하고 미성년 자녀 수와 노부모 부양 가점 항목을 폐지하는 등 평가 항목을 간소화했다. 서류 심사 대상자는 다음 달 22일 공개된다. 당첨자는 내년 2월6일에 발표된다.





SH 관계자는 "장기전세주택1은 주변 시세의 80% 이하 보증금으로 공급하는, 분양 전환되지 않는 공공임대주택"이라며 "사실과 다른 소문에 유의해 피해를 보지 않도록 주의해 주시길 바란다"고 말했다.





이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr

