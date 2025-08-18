양산시, 제10회 지역아동센터 연합행사 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역아동센터 성장나눔발표회

경남 양산시 지역아동센터협의회 주관으로 '제10회 양산시 지역아동센터의 날' 행사가 지난 14일 문화예술회관 대공연장에서 펼쳐졌다.

지역아동센터 연합행사. 양산시 제공

AD

지역아동센터는 지역사회 아동의 건전육성을 위하여 방과 후 돌봄, 교육 지원 등 종합적인 복지서비스를 제공해 아이들이 건강하게 성장할 수 있도록 이끌어 가는 아동복지시설로서 양산시에 현재 19개소에 560여명의 아동이 이용하고 있다.

올해로 10번째를 맞는 이번 행사는 지역아동센터 이용 아동과 종사자 등 490여명이 함께 참여했으며 아동복지 유공자, 모범아동에 대한 표창 전달과 아동들이 열심히 준비한 합창, 댄스 등을 선보이는 성장나눔발표회 등 꿈과 재능을 발견할 수 있는 다양한 행사로 꾸며졌다.

권미진 지역아동센터협의회장은 "아동들이 준비한 재능을 한껏 펼칠 수 있는 장이 마련돼 기쁘며 앞으로도 아이들이 잠재력을 발견하고 마음껏 즐길 수 있도록 하겠다"고 말했다.





AD

행사에 참석한 나동연 시장은 "아이들이 안전한 돌봄 환경에서 꿈을 키우고 성장할 수 있도록 노력하는 지역아동센터 종사자분들에게 감사드린다"며 "미래의 주역인 아동들이 행복하게 생활하며 지낼 수 있도록 지속적으로 관심을 가지고 노력하겠다"고 말했다.

지역아동센터 연합행사에 참석한 나동연 양산시장.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>