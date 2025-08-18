"도파민 터지는 매운맛"… 오뚜기, '더핫 열라면' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5가지 고추의 황금비율로 완성한 강렬한 매운맛

영양고추 등 로컬 원재료로 지역 상생 가치 담아

오뚜기가 오는 27일 국내산 명품 영양고추를 넣어 강렬한 매운맛을 내는 신제품 '더핫(THE HOT) 열라면'을 출시할 계획이라고 18일 밝혔다.

'더핫 열라면'은 대표적인 고추 주산지인 경상북도 영양군과 지역상생 가치 아래 대표 특산물인 영양고추에 베트남하늘초, 캐롤라이나리퍼, 부트졸로키아, 하바네로를 더한 5가지 고추를 황금비율로 배합, 열라면 특유의 깔끔한 매운맛을 강화한 강렬하고 폭발적인 매운맛이 특징이다. 오뚜기 대표 매운 라면 열라면(5013SHU)보다 약 1.5배 매운 7500SHU로 이는 오뚜기 출시 라면 중 가장 매운 수준이다.

영양고추는 해발 고도가 높고 청정한 자연환경에서 재배돼 과피가 두껍고 색이 선명하며, 적당한 매운맛과 당도를 지닌 대한민국 최고 품질의 고추로 꼽힌다. 더핫 열라면은 이러한 프리미엄 원재료를 듬뿍 담아 단순히 맵기만 한 라면이 아닌 깊이 있고 맛있게 매운맛을 구현했다.

이번 제품은 전국 온·오프라인 매장에서 구매 가능하며, 시식행사와 '영양고추 Hot 페스티벌' 참가 등 다양한 프로모션 통해 매운맛 마니아층은 물론 새로운 맛을 찾는 젊은 소비자층까지 폭넓게 공략할 계획이다. 또한 영양군과의 지역상생 가치를 재미있게 담아낸 캠페인 영상도 준비되어 있다.





오뚜기 관계자는 "더핫 열라면은 도파민 터지는 강렬한 매운맛과 프리미엄 원재료, 지역 상생의 가치를 담은 올해 하반기 대표라면"이라며, "영양군과 협업한 다양한 마케팅활동을 준비 중으로, 더핫 열라면은 영양고추, 그리고 영양군의 매력도 널리 알리며 상생의 가치를 실천하겠다"고 밝혔다.





구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr

