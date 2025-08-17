[내일날씨]전국 무더위 지속…수도권·강원은 비소식

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

월요일인 18일은 전국에 무더위가 지속되는 가운데 수도권, 강원 지역에서 비가 내릴 것으로 전망된다. 전남과 제주도에는 소나기가 오겠다.

17일 기상청에 따르면 수도권과 강원내륙·산지 중심으로 비가 내리겠다. 예상 강수량은 인천·경기북부·서해5도와 강원중·북부내륙·산지에는 10~60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 서울과 경기남부에는 5~40㎜가 예상된다. 경기북부와 강원중·북부내륙에는 오후 늦게까지 비가 이어지겠다.

충남은 오전에 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고, 전남과 제주도에는 오후에 5~40㎜의 소나기가 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 특히 경기북동부와 강원북부내륙에는 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

주요 지역 아침 최저기온은 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲춘천 24도 ▲강릉 26도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 24도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲제주 26도다.

낮 최고기온은 ▲서울 31도 ▲인천 29도 ▲춘천 30도 ▲강릉 34도 ▲대전 32도 ▲전주 33도 ▲광주 33도 ▲대구 33도 ▲부산 32도 ▲제주 32도다.





미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

