푸틴 오찬은 결국 취소?…미·러회담 계획 담은 정부 문건 호텔서 발견

미 당국자 전화번호·트럼프 선물 계획까지 담겨

도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담 계획을 담은 문서가 앵커리지 호텔에서 발견된 것으로 전해졌다.

16일(현지시간) 미국 공영라디오 NPR은 전날 미·러 정상이 회동한 앵커리지 엘먼도프-리처드슨 합동기지 인근 호텔에서 이번 회담의 세부 정보가 담긴 8페이지짜리 문서가 발견됐다고 전했다. 호텔 비즈니스 센터 프린터에 남아있던 것을 투숙객들이 발견했다. 문서에는 미 국무부 표시도 있었던 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 15일(현지시간) 미국 알래스카 앵커리지 엘멘도르프-리처드슨 합동 기지에서 회담을 마친 후 공동 기자 회견을 마치고 악수하고 있다. EPA연합뉴스

공개된 문서 첫 페이지에는 전날 회담 일정과 기지 내 회담이 개최되는 장소의 이름이 적혀있었다. 트럼프 대통령이 푸틴 대통령에게 '미국 대머리독수리 책상용 조각상'을 을 선물로 줄 예정이라는 내용도 있었다. 그다음 페이지부터는 국무부 담당자의 이름과 전화번호, 회담 참석자들의 이름과 전화번호가 쓰여있었다.

이 문서를 보면 당초 트럼프 대통령과 푸틴 대통령은 각각 보좌관 한 명을 대동해 2대2 형식의 정상회담을 할 계획이었지만, 실제 정상회담은 3대3 형식으로 열렸다. 문서에는 이후 열릴 확대회담 참석자도 있었지만, 실제로는 확대회담 없이 3대3 회담 뒤 양국 정상이 공동 기자회견을 가졌다.

6페이지와 7페이지에는 오찬 좌석 배치도, 오찬 메뉴 등이 나와 있었다. 트럼프 대통령과 푸틴 대통령이 긴 테이블의 가운데에 마주 보고 앉고, 양국 정상을 포함해 각 6명씩 총 12명이 참석할 계획이었다. 식사로는 코스요리와 디저트 등이 예정됐지만, 실제 회담에는 오찬 없이 종료됐다.

마지막 페이지에는 회담 직후 열릴 예정이었던 이 오찬이 '러시아의 블라디미르 푸틴 대통령 각하(His Excellency)를 기념하기 위해' 열린다는 내용이 적시됐다.

NPR은 "이 문서가 아무나 접근할 수 있는 호텔 프린터에서 발견된 것은 중대한 회담을 앞두고 이를 준비하는 과정에서 실수가 있었음을 시사한다는 지적이 나온다"라고 보도했다. 하지만 애나 켈리 백악관 부대변인은 이를 두고 "여러 페이지의 점심 메뉴"라며 공용 프린터에 해당 문서가 남아있던 점이 보안 위반 사항은 아니라고 일축했다. 미 국무부는 별다른 입장을 내놓지 않았다.





한편 15일 미국 알래스카에서 열린 미·러 정상회담은 우크라이나 전쟁 휴전 관련 논의가 뚜렷한 결과를 내지 못하면서 양국 정상과 대표단 간 예정했던 업무 오찬도 취소됐다. 오찬이 취소된 이유는 정확히 전해지지는 않았다. 미·러 정상이 2시간 반 남짓 만에 회담을 마치면서 예상보다 이르게 회담이 끝났기 때문일 수 있다는 해석이 나온다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr

