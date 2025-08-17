트럼프 "돈바스 넘기면 평화협상 가능"…유럽에 푸틴 제안 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

트럼프, 푸틴 평화협상안 수용으로 급선회

"러에 전쟁 지속 프리패스 부여"…비판 고조

도널드 트럼프 미국 대통령이 유럽 정상들에게 "볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 돈바스 지역을 포기한다면 러시아와 신속한 평화협상이 가능할 것"이라고 말한 것으로 알려졌다.

16일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 고위 유럽 관리 2명을 인용해 트럼프 대통령이 전날 미국 알래스카에서 열린 미·러 정상회담 결과를 유럽 정상들에게 전하면서 이같이 밝혔다고 보도했다.

고위 관리들은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 트럼프 대통령에게 '우크라이나가 돈바스에서 철수하면 현재의 전선을 기준으로 휴전하고 우크라이나 또는 유럽 국가를 재공격하지 않겠다'는 것을 서면으로 약속하겠다고 제안했다고 전했다.

돈바스는 우크라이나 동부 도내츠크주와 루한스크주를 의미한다. 현재 러시아는 루한스크의 대부분, 도네츠크의 75%가량을 장악했다. 그러나 도네츠크 서부의 전략적 요충지는 우크라이나군이 통제하고 있다.

트럼프 대통령은 미·러 정상회담 직후 젤렌스키 우크라이나 대통령과 유럽 정상들에게 이 메시지를 전달하면서 "러시아로부터 단순 휴전을 끌어내려는 시도를 중단하라"고 요구한 것으로 전해졌다.

젤렌스키 대통령은 오는 18일 백악관에서 트럼프 대통령과 만나 해당 문제를 논의할 것으로 보인다. 그는 도네츠크를 비롯해 우크라이나의 기존 영토를 넘길 수 없다는 입장을 고수해 왔다.

한편, 트럼프 대통령이 푸틴의 평화 협상안을 수용하는 쪽으로 급선회하면서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에게 전쟁을 무기한 지속할 수 있는 '프리패스'를 부여했다는 비판이 나오고 있다.





우크라이나와 유럽 지도자들은 일단 트럼프 대통령의 제안을 긍정적으로 검토하는 모습이다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 "우리는 우크라이나, 미국, 러시아 간의 3자 회담에 대한 트럼프 대통령의 제안을 지지한다"며 "지도자 수준에서 핵심 문제들이 논의될 수 있으며 3자 형식이 이에 적합하다"고 밝혔다. 키어 스타머 영국 총리 또한 "트럼프의 노력이 우크라이나 전쟁 종식을 그 어느 때보다 가깝게 만들었다"고 평가했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr

