고양시, 제80주년 8·15 광복절 기념 지도 지역 체육대회 축소 개최

전국 최장수 민간 체육행사

8개 동·주민 100여 명과 되새긴 광복의 의미

경기 고양특례시(시장 이동환)는 15일 충장근린공원 축구장에서'제80회 8·15 광복절 기념 지도 지역 체육대회'를 개최했다.

이동환 고양특례시장과 참석자들이 15일 충장근린공원 축구장에서 '제80회 8·15 광복절 기념 지도 지역 체육대회'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

지도 지역 체육대회는 1945년 8·15 광복을 맞은 그 이듬해부터 시작돼, 올해 제80회를 맞은 전국 최장수 민간 체육행사로, 역사와 전통이 깊은 지역 축제이다.

체육대회는 제80주년 광복절을 기념해 순국선열의 숭고한 희생과 독립 정신을 기리기 위해 마련됐다. 주민 건강 증진과 화합을 도모하기 위해 세대와 세대를 잇는 다양한 종목을(족구, 피구, 계주, 명랑운동회 등) 진행할 예정이었으나, 이틀 전 폭우로 피해가 발생한 상황을 고려해 행사를 축소 진행했다.

올해도 지도 지역 8개 동(능곡동, 행신1·2·3동·4동, 행주동, 화정1·2동) 주민 등 1000여 명이 참여해 지역 주민 간의 화합을 이뤘다.

이날, 지도 지역 체육대회가 매년 열릴 수 있도록 노력해 온 지도체육회 1명과 8개 동 각 대표 1명에게 표창장을 수여했다. 또한 제80주년 이벤트 행사로 8개 동 주민 중 광복둥이(1945년 8월 15일 生) 세 명에게 지도체육회가 준비한 안과 건강검진권을 전달하며 광복의 의미를 되새겼다.

이동환 고양시장은 "최근 기록적인 폭우로 피해를 입은 시민들이 많아 안타깝다. 불편을 겪고 있는 시민들이 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 피해 복구와 시민 안전을 지키는데 모든 역량을 총동원 하겠다"고 전했다.





이어 "전통문화를 계승하고 지역 주민의 화합, 친목을 도모하는 지도 지역 체육대회가 이어져 역사와 전통이 계승될 수 있도록 앞으로도 적극적으로 지원하겠다"고 말했다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

