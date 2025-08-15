김정은, 러 하원의장 접견…"북·러 인민 친밀감 더 두텁게"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

볼로딘 러 하원의장, 최룡해와도 만나 협력 방안 논의

김정은 북한 국무위원장이 평양을 방문한 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원의장을 접견했다.

김정은 북한 국무위원장(왼쪽)과 뱌체슬라브 볼로딘 러시아 하원의장. 연합뉴스

15일 러시아 타스통신과 북한 조선중앙통신에 따르면 볼로딘 의장은 전날 김 위원장을 예방하고 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 인사와 '조국해방의 날' 80주년에 대한 축하를 전했다. 볼로딘 의장은 북한 최고인민회의의 초청으로 광복절 80주년 기념행사에 참여하기 위해 하원 대표단을 이끌고 방북했다. 북한은 광복절을 '조국해방의 날'이라고 부르며 기념한다.

푸틴 대통령의 측근인 볼로딘 의장은 러시아가 쿠르스크에서 우크라이나군을 격퇴하는 과정에서 북한이 지원을 제공한 데 대해 김 위원장에게 감사를 표했다. 또 김 위원장은 지난 12일 푸틴 대통령과 전화 통화에서 앞으로 접촉을 더욱 긴밀히 해나가기로 합의한 것에 대해 언급했다. 푸틴 대통령은 미국 알래스카에서 15일(현지시간) 트럼프 대통령과 만나 우크라이나 종전 방안 등을 논의할 예정으로, 김 위원장에게 전화해 관련 정보를 공유한 바 있다.

김 위원장은 볼로딘 의장을 비롯한 러시아 대표단의 이번 방문이 "새로운 높이에 올라선 북·러 관계 발전을 보다 추동하며 두 나라 인민 사이의 친밀감과 형제적 감정을 더욱 두터이 하는 계기로 될 것"이라고 했다. 이어 "국가 간 조약과 합의들이 각 분야에서 원만히 이행될 수 있도록 두 나라 의회들이 공동으로 노력하기 바란다"고 말했다.

볼로딘 의장 일행은 전날 북한 의회격인 최고인민회의의 최룡해 상임위원장과 만나 협력 방안을 논의했다. 최고인민위원회는 회담 뒤 평양 만수대의사당에서 연회를 마련해 러시아 대표단을 환영했다.





볼로딘 의장은 평양에서 열린 광복절 80주년 기념식에서 북한의 우크라이나전 파병을 거론하며 "러시아 국민은 그들의 용기와 헌신을 영원히 기억할 것"이라고 했다. 그는 지난해 체결된 포괄적 전략적 동반자 관계 조약으로 러·북 협력이 강화될 것이라며 "러시아와 북한의 공동 행동이 주권을 효과적으로 수호하고 공정한 다극 세계 질서를 구축하는 데 크게 기여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

