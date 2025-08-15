야생동물 치료 인력 키워요… 낙동강관리본부·동명대, 청년취업 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지자체 야생동물치료센터, 대학교 동물학과 간 전국 첫 협력

부산시 낙동강관리본부와 동명대학교가 야생동물 관련 분야에서 청년 취업을 돕는 내용의 협약을 맺었다.

낙동강관리본부는 지난 14일 동명대학교(총장 이상천)와 '동물관련학과 청년취업 역량 강화 구축을 위한 업무협약'을 체결했다고 15일 알렸다.

이 협약은 본부가 보유한 야생동물치료센터와 같은 다양한 인적·물적 인프라를 활용하고 동명대학교의 동물 관련학과 교육·실습·학점제 운영 경험을 결합해 청년의 현장 실무 능력을 높이기 위해 추진됐다.

지자체 야생동물치료센터와 대학 동물학과의 청년 인재 양성 및 취업 역량 강화를 위한 최초의 협력 사례로 시도됐다. 협약에는 ▲청년 인재 양성을 위한 교육 지원 ▲전문 현장실습 기회 제공 ▲학점제 관리 및 교육과정 연계 등 내용이 담겼다.

센터는 대학 동물병원급의 ▲의료영상저장전송시스템(PACS) ▲수술용 특수영상장비(C-ARM) ▲디지털 엑스레이검출기(디텍터) 등 다양한 의료 장비를 갖추고 있다. 또 야생동물 질병 진단을 위한 실험, 연구동을 보유하고 있어 부상원인 분석을 통해 치료율을 높이고 질병 진단 데이터베이스 구축 등이 가능한 부산의 유일한 기관이다.

최근 동물 관련 산업이 급부상하고 있으나 동물학과를 보유한 대학들의 취업 지원 인프라는 부족한 실정이다. 본부는 이번 업무협약을 통해 지역 청년의 취업 경쟁력과 시의 환경정책 품질을 동시에 높이는 계기가 될 것으로 기대한다.

본부는 올해 상반기에도 동물관련학과 청년 취업 역량 강화를 위해 야생동물치료센터를 개방해 ▲야생동물 기본검사 ▲외상처치 ▲구조 및 재활 ▲동물생태학 강의 등을 신라대학교 동물관련학과 학생 30명을 대상으로 진행했다.





김경희 시 낙동강관리본부장은 "이번 업무협약은 동명대 학생들에게 실질적인 현장 경험을 제공해 취업 경쟁력을 높이고 지역 생태계 보호에도 이바지할 것"이라며, "더 많은 대학과 기관이 참여하는 네트워크를 확대해 나가겠다"라고 힘줬다.

