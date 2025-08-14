李대통령 "온실가스 감축목표 달성하면, 전기요금 오를 수밖에 없다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이규연 대통령실 홍보소통수석이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 이날 이재명 대통령 주재로 열린 수석·보좌관 회의 관련 브리핑 뒤 취재진 질문을 받고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령은 14일 "온실가스 감축 목표를 달성하다 보면 전기요금이 오를 수밖에 없다"면서 "적극적으로 국민들에게 이를 알려 이해와 동의 구해야 한다"고 말했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석에 따르면 이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 수석보좌관회의에서 2305년 국가온실가스감축목표(NDC) 준비 상황을 보고받고 주요 내용을 점검하며 이같이 밝혔다. 현재 정부는 2050년 탄소중립 달성을 위해 2035년까지 달성해야 할 목표를 유엔기후변화협약에 제출해야 한다. 이 과정에서 값싼 석탄발전을 줄이면 전기요금이 불가피하게 상승할 수밖에 없음을 인정한 셈이다.

이 대통령은 "우리나라는 2050년 탄소중립을 선언하고 법제화하고 있는 만큼 이를 달성하는 방향으로 2035년 목표를 설정해야 한다"면서 "환경문제와 경제문제는 따로 분리될 수 없다"면서 "기후 위기를 성장의 기회로 만들어달라고" 주문했다. 특히 이 대통령은 "어차피 가야 할 길이라면 기후 위기에 적극적으로 대응해야 한다"며 "재생에너지 생산을 획기적으로 늘려 감축 목표를 달성하는 방안을 강구하라"고 지시한 것으로 알려졌다.

이와 관련해 이 수석은 "전기요금은 온실가스 감축 목표를 높여갈수록 (상승) 압박이 생길 수밖에 없는데, 취약계층 압박을 잘 살펴봐야 한다"고 부연했다. 이어 이 수석은 "선진국으로 가는 방향을 봤을 때 기본적으로 온실가스 감축은 회피할 수 없는 것"이라면서 "재생에너지를 빨리 늘려서 최대한 타격을 경감시켜야 한다"고 언급했다.





AD

다만 전기료 인상이 언제 현실화할 것인지에 관한 질문에 이 수석은 "당장 전기요금을 올린다, 언제 올린다 등의 얘기는 시기상조"라고 답했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>