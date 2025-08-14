민주, 언론개혁특위 출범…鄭 "반복·악의적 가짜뉴스에 징벌적 손해배상"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현재 23개 법·분야에 징벌적 손해배상

검찰·사법 이어 3개 특위 모두 가동



더불어민주당이 14일 언론개혁특별위원회를 출범시키고 악의적·고의적·반복적 가짜뉴스에 대해 징벌적 손해배상을 할 수 있게 하는 법안을 추석 전 처리하겠다고 밝혔다.

정청래 민주당 대표는 이날 오후 국회에서 열린 언론개혁특위 출범식 및 1차 회의에 참석해 "언론개혁은 악의적인 뉴스 피해자를 줄여 국민의 권리를 보장하는 것이 초점이다. 폭풍처럼 몰아쳐서 전광석화처럼 추석 전에 완수할 것을 목표로 특위 위원들이 해주셨으면 한다"고 당부했다.

정 대표는 20년 전 열린우리당 언론발전특위 간사로서 언론사를 상대한 경험을 언급하며 "당시 언론계에서 징벌적 손해배상과 관련해 왜 언론계가 첫 대상이 돼야 하는가라고 제게 말했는데 20년이 흐른 지금 23개의 법에서 징벌적 손해배상을 도입해, 하고 있다"고 짚었다.

정청래 더불어민주당 대표가 14일 국회에서 열린 언론개혁특별위원회 출범식 및 1차 회의에서 위원들과 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 장선미, 이준형 자문위원, 한민수 위원, 김현 부위원장, 정 대표, 이용성 자문위원, 최민희 위원장, 이강혁 자문위원, 노종면 간사, 이주희, 채현일 위원. 2025.8.14 김현민 기자

그는 징벌적 손해배상 조항이 담긴 법안 23개를 모두 언급하며 "언론에 의한 피해가 이 23개 업종, 법보다 심하지 않은 것이냐"고 지적했다.

그러면서 정 대표는 언론계의 반발을 우려한 듯 "징벌적 손해배상이 언론을 혼내주자는 뜻이 아니다"며 "악의성을 갖고 고의로 반복해서 가짜뉴스를 생산한 경우에만 대상이 되고 판결 또한 판사의 판결로 하자는 것"이라고 강조했다.

이어 "개혁안이 통과되면 언론사는 사전에 조금 더 팩트를 체크하는 등 사전예방적 순기능도 할 것이라고 생각한다"며 "더불어 언론과 언론인의 자부심도 더 높아질 것"이라고 말했다.

언론개혁특위 위원장을 맡은 최민희 의원은 "언론개혁이 필요한 건 이 자리에 계신 모든 언론인도 동의할 것으로 생각한다"며 "특별히 몇 가지 쟁점 사항은 충분히 소통하면서도 빠르게 진행하겠다"고 속도전을 예고했다.





민주당은 검찰개혁특위, 사법개혁특위에 이어 언론개혁특위 출범하면서 정 대표가 공약한 3대 개혁 특위가 모두 가동된다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr

