'사천 채석장 사망사고' 수사 기록 비공개 결정에 노동계 반발

지난해 8월 경남 '사천 채석장 차량 추락 사망 사고'와 관련해 유족 측이 요구한 업체 측 증거인멸 혐의 수사 내용이 비공개되자 경남 노동계가 반발했다.

민주노총 경남본부는 13일 보도자료를 내고 "경남경찰청 수사 결과에 허탈감과 분노를 느낀 유족은 수사 기록 일체에 대해 정보 공개를 신청했지만, 경찰은 공개할 수 없다고 했다"고 밝혔다.

이들은 "유족이 알고자 하는 정보는 수사 기록 목록이고 이를 통해 구체적 수사 자료를 청구하고자 했으나 비공개하면서 싸가 어떻게 이뤄졌는지 기본적 정보도 알 수 없게 됐다"고 했다.

이어 "수사 기록 목록에 대한 정보 공개 불가 결정을 규탄한다"며 "이에 대한 책임을 묻고 검찰에 이의 신청해 재판단을 받을 것"이라고 했다.

경남 사천의 한 골재생산업체 채석장 내 도로를 달리던 차량이 추락해 출동한 소방대원이 차량 내부를 살피고 있다. 경남소방본부 제공

지난해 8월 2일 사천시 사천읍의 한 골재생산업체 채석장 내 도로를 달리던 스포츠유틸리티(SUV) 차량이 4m 아래로 추락해 60대 운전자와 50대 동승자 등 2명이 머리 등을 크게 다쳐 숨졌다.

사건 담당이었던 A 경정 등은 해당 사고가 운전자 과실로 차량이 전복되며 날카로운 돌에 머리를 맞아 탑승자가 사망한 단순 교통사고로 판단했다.

그러나 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보한 유족 측이 당시 폭약이 설치된 곳에 차량이 접근하던 중 발파가 일어난 점 등을 근거로 중대 재해사고를 주장하며 부실 수사 논란이 일었고 유족 측은 민주노총과 함께 그해 10월 사천경찰서 A 경정 등을 직무 유기 혐의로 경찰에 고발했다.

수사를 벌인 경남경찰청은 당시 단순 교통사고라고 판단해 업무를 소홀히 한 혐의로 고발당한 담당 경찰들에 대해 최근 불송치 결정을 내렸다.

경찰은 "당시 담당 경찰들이 목격자 진술에 의존해 사고 차량 감정 누락. 관리 소홀, 차량 내부 부실 수색 등 초동 조치를 미흡하게 했다"면서도 "현장 조사, 목격자 조사, 변사자 검시, 블랙박스 회수 등 초동수사 및 교통사고 처리에 따른 절차에 따라 수사를 진행해 직무를 의식적으로 방임하거나 포기했다고 보긴 어렵다"며 불송치 이유를 밝혔다.

노조에 따르면 경찰은 지난 13일 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조(비공개 정보 대상) 제1항 제4호(범죄의 수사에 관한 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 할 정보)의 사유가 있어 비공개 결정했다고 유족 측에 전했다.





경찰 관계자는 "유족 측이 수사 기록 일체 정보를 공개 요청해, 이는 다른 관련자들 개인정보 등도 담겨 있어 비공개 결정을 했다"며 "필요한 정보를 특정해 요청하면 공개할 수 있다고 협의하는 과정이었다"라고 했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

