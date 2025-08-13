전남도 핵심 현안…이재명 정부 국정과제 대거 반영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립의대·RE100 산단 등 핵심사업 도약 기대

김영록 지사 "도민 체감 실질적 성과 이루겠다"

김영록 전라남도지사가 13일 전남도 중앙협력본부 서울사무소에서 전남 핵심현안 국정과제 반영과 관련해 브리핑을 하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사는 13일 "정부 5개년 국정과제에 국립의대 신설과 RE100 산단을 비롯한 지역 7대 공약 15대 추진과제가 포함돼 명실상부 대한민국 성장 핵심축으로 도약할 발판을 마련했다"고 밝혔다.

김 지사는 이날 전남도 중앙협력본부 서울사무소에서 새 정부 국정과제 발표에 따른 전남 핵심 현안 반영성과 및 계획을 발표, "'기회의 땅 전남'이 그동안 공들여온 핵심 정책들이 국가의 새 미래비전으로 인정받았다. 도민과 함께 'OK, 지금은 전남시대'를 당당히 열겠다"고 밝혔다.

이날 발표된 국정과제에선 제1호로 선정된 '진짜 대한민국을 위한 헌법 개정'에 '5·18 민주화운동 정신의 헌법 전문 수록'이 개헌의 주요의제에 반영됐다. 전남도는 광주시와 함께 헌법 전문에 실리도록 최선을 다하고, 실질적 지방분권을 위한 개헌 논의도 이뤄지도록 힘쓸 계획이다.

'의대 없는 지역에 의과대학 신설 추진'도 국정과제로 확정됐다.

김 지사는 "통합대학교 의과대학은 새 정부가 추진하는 지역거점 국립대학 육성 정책에도 완벽하게 부합하는 선도모델이다"며 "2027학년도 개교를 목표로 통합대학교 국립의대를 신설하고 대학병원 기능을 갖춘 상급종합병원을 설립해 지역완결적 의료체계를 구축하겠다"고 밝혔다.

재생에너지 중심 에너지 대전환이 반영된 것과 관련 "전남이 해상풍력과 태양광 산업의 핵심거점으로 도약하게 됐다"며 "풍부한 재생에너지를 활용한 RE100 국가산단과 에너지 기본소득의 선도지역으로 우뚝 서도록 힘쓰겠다"고 말했다.

또 "새 정부가 제시한 지역 균형성장 정책인 5극 3특 균형발전전략에 발맞춰 광주·전남 특별지방자치단체를 구성하고 초광역 협력사업을 함께 추진하며, 광주·전남 행정통합도 추진하겠다"고 밝혔다.

이어 지역의 구체적 미래 비전을 담은 전남 7대 공약에 맞춰 추진할 주요 도정 현안도 발표했다.

우선 도민의 건강과 공공의료를 획기적으로 개선하기 위해 ▲국립의대와 상급종합병원 설립 ▲섬 지역과 농어촌 등 의료취약지의 공공의료 기반 확충을 적극 추진할 계획이다.

석유화학·철강산업을 친환경·고부가산업으로 전환하기 위해 ▲'석유화학·철강 산업 대전환 메가 프로젝트' 추진 ▲석유화학·철강산단을 재생에너지 기반 '마이크로그리드 산단'으로 신속 추진 ▲'청정수소 에너지 산업벨트'를 구축해 위기를 극복할 방침이다.

AI 첨단산업과 신재생 에너지산업을 위한 획기적 성장 기반 마련을 위해 ▲AI 데이터센터와 RE100 국가산단, 글로벌 미니신도시를 집적화한 '솔라시도 AI 에너지 클러스터' 구축 ▲'국가 AI에너지 R&D 허브' 조성 ▲'인공태양 연구시설' 구축 ▲글로벌 '해상풍력 생태계 조성' 사업을 추진한다.

전남의 경쟁력을 끌어올릴 첨단전략산업 클러스터 조성으로 전남 산업의 새로운 미래를 시작하기 위해 ▲차세대 우주발사장인 '제2우주센터', 한국판 케네디우주센터인 '우주발사체 사이언스 콤플렉스' 조성 ▲광양·순천 일원 '미래첨단소재 국가산단' 조성 및 광양만권 '이차전지 국가첨단전략산업 특화단지' 지정 ▲'함정 MRO 전주기 혁신 허브' 구축 ▲'AI 자율 운영 조선소 혁신거점' 및 '스마트·친환경 전기추진 선박 클러스터' 조성 ▲'첨단 바이오헬스 클러스터' 조성 등을 통해 첨단전략 산업을 육성한다.

대규모 SOC 구축으로 전남 발전의 새 전기 마련을 위해 ▲호남고속철도 2단계, 전라선 고속철도, 경전선 전철화 등 '광역 철도망' ▲호남권 메가시티 고속도로 등 '초광역 고속도로' ▲여수·광양항을 '북극항로 거점항만'으로 집중 육성 ▲'광주 민간·군공항 통합이전'을 위한 국가 차원의 지역개발과 소음피해 대책 마련 ▲'무안국제공항·여수공항 인프라 강화' 등을 추진한다.

전남의 농수축산업에 AI·바이오 등 첨단기술을 접목해 글로벌 경쟁력을 한층 높이기 위해 ▲'AI 첨단 농·축산업 융복합 지구' 조성 ▲'첨단 그린바이오산업 클러스터' 구축 ▲'K-GIM 국가전략산업 클러스터' 구축 ▲'K-해조류 기반 기후변화대응 플랫폼' 구축 ▲'수산물 수출 클러스터'를 구축해 세계적인 경쟁력을 갖출 계획이다.

전남이 서남해안 해양·치유 관광벨트와 내륙 생태·역사문화권을 잇는 문화관광 중심지로 도약하기 위해 ▲'남해안권 발전 특별법' 제정 및 '남해안 종합개발청' 설립 ▲'K-디즈니 순천' 조성 ▲'국제복합문화예술 타운' 조성 ▲'국가해양생태공원' 조성▲'이순신 호국 문화관광벨트' 구축 ▲'마한역사문화센터' 건립 등으로 전남의 관광축을 완성할 계획이다.

김 지사는 "새 정부의 철학과 국정방향이 그동안 전남이 추진해 온 핵심 정책과 완벽하게 맞닿아 있음을 확신했다"며 "전폭적인 지지를 보내준 새 정부와 도민께 감사드리고, 국정과제에 반영된 정책이, 도민이 체감하는 실질적 성과로 이어지도록 모든 역량을 집중하겠다"는 의지를 밝혔다.

한편 이번 결과는 지방 우선 원칙을 강조한 이재명 대통령의 확고한 국가균형발전 신념의 결실이자 전남도민의 뜨거운 성원에 대한 화답으로 평가된다.





그동안 전남도는 올해 1월부터 '전남 미래발전 중대형 프로젝트' 과제를 발굴하고, 조기 대선 기간에는 이를 대통령 공약으로 발빠르게 전환하며 국정과제 반영에 총력을 기울였다. 대선 직후에는 도지사를 단장으로 하는 '새 정부 국정과제 대응 TF'를 곧바로 구성해 국정기획위원회, 대통령실, 국회 등을 수시로 방문하며 전남 현안이 국정과제에 반영되도록 적극 건의활동을 펼쳤다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

