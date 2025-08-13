주 4.5일제 도입되면 분양가 더 오른다… ‘힐스테이트 환호공원’ 눈길

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국적으로 분양가가 치솟는 가운데 주 4.5일 근로제가 도입되면 기존보다 더욱 상승폭이 커질 것이란 전망이 따른다. 이에 지금이라도 랜드마크를 선점해 내 집 마련에 나서려는 수요자가 늘고 있다는 분석이다.

힐스테이트 환호공원 투시도

업계에 따르면 주요 지방자치단체에서 '임금 감소 없는 주 4.5일 근로제' 도입 논의를 본격화하고 있다. 건설업계는 다른 업종에 비해 인력 의존도가 높아, 해당 제도가 시행되면 근로시간 단축이 원가 상승으로 이어질 가능성이 크다고 보고 있다.

특히 아파트 분양의 경우 입주 기간을 맞춰야 하는 특정상, 건설 현장 인력의 근로 시간이 줄어들면 인력을 추가하는 것 외에 마땅한 방법이 없고, 이는 결국 공사비 및 분양가 상승으로 이어질 수 있다는 의견도 따른다.

또한, 분양가가 이미 상승하고 있어 부담이 가중될 것이란 분석이다. 부동산R114 자료에 따르면 전국 아파트 3.3㎡당 분양가는 2021년 1,304만원에서 올해 2,167만원으로 66.2%나 급증한 것으로 나타났다. 전용면적 84㎡로 환산하면 4억4,000만원에서 7억3,600만원으로 3억원가량 오른 셈이다.

이에 수요자들도 분양가가 더 오르기 전에 지역을 대표하는 랜드마크를 선점하려는 움직임을 보이고 있다. 경북 포항에서는 대표적으로 '힐스테이트 환호공원'에 대한 문의가 크게 늘었다. 이 단지는 경북 포항시 북구 양덕동 일원(1, 2블록)에 들어서는 포항 최대 규모의 민간공원 특례사업으로 지하 3층~지상 최고 38층, 20개 동, 전용면적 59~101㎡, 총 2,994가구(1블록 1,590가구, 2블록 1,404가구) 규모의 대단지이다.

힐스테이트 환호공원은 전용면적 84㎡ 기준 분양가가 4억원 중반대부터 형성돼 있어 타 단지보다 합리적인 가격으로 내 집 마련이 가능하다. 또한, 계약금 5백만원 정액제(1차), 발코니 확장 무상 제공, 중문 무상제공 등 계약 문턱을 낮추고 수요자들의 초기 부담을 확 줄이고 선착순 특별혜택까지 더해 동·호 지정 분양 중이다. 특별 계약 축하금을 지급하며, 잔금유예(2025년 7월 1일 이후 계약 세대 한정)도 계약 후 6개월 이내에 가능해 부담이 낮다. 무엇보다 올해 10월 입주를 앞두고 있어 빠른 입주도 가능하다는 장점이 있다.

특히, 입주 지정 기간 내 잔금을 납부한 계약자를 대상으로 추첨 이벤트를 통해 제네시스 G80, 샤넬백, 75인치 TV 등의 경품을 제공할 예정이어서 많은 관심을 받고 있다.

힐스테이트 환호공원의 경우 2,994세대의 대단지 프리미엄에 주거 선호도 높은 입지에 조성돼 교통·교육·생활 등 다양한 인프라도 갖추고 있다. 새천년대로, 삼호로, 소티재로, 영일만대로 등을 통해 포항 전역을 빠르게 갈 수 있으며 포항고속버스터미널, KTX 포항역 등도 인근에 있어 전국 각지로 이동이 쉽다. 단지에서 도보로 해맞이초에 갈 수 있고 항구초, 대도중, 환호여자중 등 다수의 학교도 가깝다. 특히 반경 2km 안에 양덕동과 두호동 일대 학원가도 밀집해 있다. 이 밖에도 하나로마트, 죽도시장, 롯데백화점, 홈플러스, 이마트 등 쇼핑 시설은 물론 시티병원, 포항시립미술관, 롯데시네마, 경상북도교육청문화원, 실개천거리도 가깝다.

브랜드평판지수 1위에 빛나는 힐스테이트 답게 상품성도 우수하다. 남향 위주 단지 배치, 4베이·판상형(일부세대) 설계로 채광과 통풍이 우수하며, 드레스룸·펜트리·알파룸(일부세대) 등을 도입해 수납과 공간 활용성도 높였다.

수경특화 조경시설

대단지에 걸맞은 다양한 커뮤니티 시설도 자랑거리다. 지상 38층에 게스트하우스와 스카이라운지가 꾸며져 입주민들의 삶을 더욱 여유롭고 풍요롭게 해 줄 예정이다. 스카이라운지와 게스트하우스의 경우 37층, 38층 등 최상층에 설계되어 있어 입주민 누구나 환호공원의 사계절 및 아름다운 영일만의 일출과 일몰을 감상할 수 있다. 특히 입주가 다가오는 만큼 무더운 여름에 각광받는 어린이물놀이터, 수경특화 조경 등이 단지 내부 특화 조경을 꾸미고 있어 더욱 기대감이 높아지고 있다는 전언이다.





견본주택은 포항시 북구 장성동에 위치해 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

