김동연, 집중호우에 재난안전대책본부 찾아 피해상황 등 점검

김동연 경기도지사가 13일 오전 경기도 재난안전대책본부를 찾아 호우 피해 상황을 살펴보고 대응체계를 점검했다.

김동연 지사는 재난안전상황실 대형화면에 띄워진 교각, 하천변 산책로 및 자전거도로 진입로 등을 일일이 가리키며 대처상황을 확인했다.

이어 오늘부터 최대 200㎜의 강우가 예상되는 북부지역에 대해 "지난달 호우피해 복구가 한창인데, 약해진 지반으로 2차 피해가 없도록 선제적 특보 발령 등 적극적으로 예찰에 임하라"고 지시했다.

또 최근 집중호우 경향이 강해진 것이 해수면과 기온 상승으로 인한 대기 중 수증기 증가가 원인이라는 기상자문관의 설명에 "역시 지구온난화, 기후 위기 등의 영향이 크다"면서 "일상화된 극한 호우에 대비하기 위해서는 상시적인 정비와 점검이 중요하다"고 강조했다.

김동연 경기도지사가 13일 재난안전대책본부를 찾아 침수지역 등 안전대책에 대해 담당자와 이야기를 나누고 있다. 경기도 제공

앞서 김 지사는 지난 12일 공문을 통해 ▲부단체장 중심 선제적 상황판단 회의를 통해 읍면동 지원체계 등 현장 대응력 확보 ▲7월 호우 피해지역 2차 피해 예방을 위한 정비작업 및 예찰·점검 실시 ▲긴급재난 문자, 마을 방송, 재난 예·경보 시스템 등을 활용해 휴가철 행락객들의 안전 확보 ▲반지하주택, 산사태취약지역 등 우선 대피대상자 안부 전화 및 일몰 전 사전대피 권고 ▲지하차도 침수 대비 4인 담당자 유선 확인 및 위험 상황 발생 전 사전통제 실시 등을 당부했다.





13일 현재 김포에는 호우경보가, 용인·고양·화성·부천 등 20개 시군에는 호우주의보가 내려진 상태다. 13일 0시부터 오전 9시까지 누적 강수량은 안성 81㎜, 평택 80.5㎜, 용인 75.5㎜ 등이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

