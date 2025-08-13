정읍시, '성인 비만관리 프로그램' 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

29일까지 접수…트램폴린 점핑운동 등 진행

전북 정읍시보건소가 오는 29일까지 하반기 성인 비만관리 프로그램 '점핑하고, 비만잡고, 건강올리고↑' 참여자를 모집한다.

13일 보건소에 따르면 이번 프로그램은 비만의 위험성을 알리고 예방의 중요성을 인식시키며, 비만 위험요인을 집중 관리해 건강생활 실천을 돕는 것을 목표로 한다.

정읍시보건소가 오는 29일까지 하반기 성인 비만관리 프로그램 '점핑하고, 비만잡고, 건강올리고↑' 참여자를 모집한다. 정읍시보건소 제공

프로그램은 내달부터 오는 11월까지 주 2회, 총 12주 동안 정읍시보건소 등에서 진행되며 ▲트램폴린 점핑운동 ▲폼롤러 스트레칭 ▲비만예방 영양교육 ▲개인별 영양상담 등이 진행된다.

트램폴린 점핑운동은 관절 부담을 줄이면서 높은 칼로리 소모를 돕고, 코어 근육을 활성화하는 효과가 있다. 폼롤러 스트레칭은 근육 유연성을 높이고 올바른 자세 유지에 도움이 돼, 운동에 익숙하지 않은 성인들도 쉽게 참여할 수 있다.

모집 인원은 25명이며, 체질량지수(BMI) 25 이상이거나 허리둘레가 남성 90㎝, 여성 85㎝ 이상인 시민이면 신청할 수 있다. 참여 신청은 정읍시보건소 샘골건강센터 건강생활팀으로 접수하면 된다.





보건소 관계자는 "상반기에 이어 두 번째로 운영되는 만큼 주민들의 건강한 생활습관 형성에 큰 도움이 될 것으로 기대된다"며 "앞으로도 다양한 건강관리 프로그램을 지속 추진해 시민의 건강한 삶을 지원하겠다"고 말했다.





