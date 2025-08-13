에어부산, 부산-다낭 노선 증편… 10월부터 주 14회 운항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 취항 10주년… 지난 5월 누적 탑승객 100만명 돌파

에어부산이 부산-다낭 노선을 대폭 늘린다.

에어부산은 9월 3일부터 30일까지 부산-다낭 노선을 주 7회에서 주 11회로 증편한다고 13일 전했다. 추석 황금연휴가 시작되는 10월 1일부터는 주 14회까지 확대한다.

에어부산 부산-다낭 임시증편 포스터.

운항 스케줄은 김해국제공항에서 오후 10시 5분 출발, 다음 날 오전 1시 15분 다낭 도착이다. 귀국편은 오전 2시 15분 출발해 오전 7시 55분 김해공항에 도착한다.

부산-다낭 노선은 에어부산이 2015년 4월 국내 최초로 정기편을 취항했다. 올해로 10년째를 맞았으며, 지난 5월 누적 탑승객 100만명을 돌파했다.





에어부산 관계자는 "부산-다낭은 꾸준히 인기 있는 노선"이라며 "공급 확대를 통해 여행 계획을 더욱 안정적으로 세울 수 있을 것"이라고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

