대한상의 "해외 인재 100만명 유치하면 GDP 6%·145조원 효과"

등록 외국인 1% 늘면 지역경제 0.11% 성장
특화도시 조성·반도체 공장 유치 제안
저출생과 고령화로 인한 인력 부족 우려 속에, 국내 체류 외국인 인재를 100만명 늘리면 국내총생산(GDP)의 6%에 해당하는 145조원의 경제 효과가 발생할 수 있다는 분석이 나왔다.
대한상공회의소는 13일 김덕파 고려대 교수팀과 공동으로 발표한 '해외 시민 유치 경제효과 분석' 보고서에서, 2012~2023년 전국 17개 시도의 등록 외국인 유입이 경제성장에 미친 영향을 패널 회귀 분석한 결과를 제시했다.
분석에 따르면 경제활동인구 대비 등록 외국인 비율이 1%포인트 높아질 때 1인당 지역내총생산(GRDP)이 약 0.11% 증가하는 것으로 나타났다. 이를 적용하면 외국인 100만명 추가 유입 시 GDP의 6% 규모 효과가 발생하며, 현재 135만명인 등록 외국인이 500만명으로 늘 경우 효과는 361조원에 이를 것으로 추정됐다.
보고서는 해외 인재 유치를 한국 성장의 핵심 과제로 꼽으며, 인공지능(AI), 출생률(Birth), 경쟁력(Competitiveness), 내수(Domestic) 등 'A·B·C·D' 네 가지를 해결할 전략으로 제시했다. 구체적으로 ▲외국인 정주형 특화도시 조성 ▲글로벌 반도체 생산공장(팹) 유치 ▲해외 인재 국내 맞춤 육성 등을 제안했다.
정주형 특화도시는 산업 클러스터와 글로벌 기업 유치, 비자·세제 혜택, 교육·의료 인프라를 갖춰 해외 인력이 장기 정착할 수 있도록 지원하는 방식이다. 글로벌 팹 유치는 첨단산업 기반 확충과 전문 인재 확보를 동시에 가능하게 하며, 해외 대학과 연계한 '선 육성·후 도입' 전략은 베트남·인도네시아 등 우호국 학생을 대상으로 '인재 양성-취업-정주' 연계 프로그램을 운영하는 방안이다.
지금 뜨는 뉴스
이종명 대한상의 산업혁신본부장은 "AI 시대에는 세계 각국의 인재 확보 경쟁이 한층 치열해지고 있다"며 "메가 샌드박스를 통해 글로벌 경쟁력 있는 도시를 만들고 해외 인재가 빠르게 안착할 수 있는 정책이 시급하다"고 말했다.
박소연 기자 muse@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>