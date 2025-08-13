대형마트, 광복절 연휴 맞아 나흘간 특가 행사…"990원 삼겹살·최대 50%↓"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홈플러스 '크레이지 4일 특가'로 실속 혜택

롯데마트, '통큰데이' 열고 반값 할인

대형마트들이 오는 14일부터 17일까지 나흘간 광복절 연휴를 맞아 특가 행사를 진행한다고 13일 밝혔다.

모델이 ‘홈플러스 메가 푸드 마켓 라이브’ 강서점에서 ‘CRAZY 4일 특가’ 주요 상품들을 소개하고 있다. 홈플러스 제공.

AD

우선 홈플러스는 나흘간 '크레이지 4일 특가'를 진행한다. 행사에서는 미국산 '옥수수 먹고 자란 돼지 삼겹살·목심(100g·1인 1kg 한정)' 신규 출시를 기념해 990원이라는 파격적인 가격으로 선보인다. '옥먹돼'는 미국 중서부 콘벨트 지역의 옥수수를 주 사료로 키운 프리미엄 돼지고기로 고소하고 쫄깃한 식감, 풍부한 육즙, 균일한 마블링이 특징이다.

또 '유명산지 복숭아(4~7입·점포별 취급 품목 상이)'는 7대 카드 결제 시 9990원에 판매하고, '14브릭 유명산지 캠벨포도(1kg·점포별 취급 품목 상이)'와 '15브릭 유명산지 거봉 포도(2~3송이·점포별 취급 품목 상이)'는 각 1만990원, 1만4990원에 내놓는다. '대란 30구(1인 1판 )'는 1000원 할인한 6890원에 판매한다.

이와 함께 '봉지라면 멀티팩 90여종(교차구매 가능)'은 3개 9900원에 '파이·비스킷·껌 130여종(교차구매 가능)'은 3개 9990원에 제공한다. 국내산 '무항생제 온가족 닭볶음탕(1.2kg)'은 마이홈플러스 멤버십 회원 대상으로 6590원에 판매한다.건강과 가성비 트렌드를 반영한 '심플러스 두유(950㎖)'도 새롭게 선보인다. 심플러스 커피, 심플러스 차음료에 이은 1000원 균일가 음료 시리즈로, 착한 가격에 콩 함량은 풍부하게 담아낸 것이 특징이다.

홈플러스는 오는 20일까지 'AI물가안정 프로젝트'도 진행한다. 마이홈플러스 멤버특가로 '미국산 프라임 척아이롤(100g)'과 '미국산 초이스 부채살(100g)'은 40% 할인해 각 2340원, 2400원에 판매한다. '한돈 일품포크 앞다리살·뒷다리살·갈비(100g)'는 50% 할인가로 제공한다. 7대 카드 결제 시 '음성 햇사레 다올찬 수박 4종'은 각 5000원 할인하고, '대추방울토마토(900g)'는 2000원 할인한 7990원, '밀키트 40여종'은 30% 할인한다

김상진 홈플러스 트레이드마케팅총괄은 "막바지 여름을 알차게 보낼 수 있도록 '옥먹돼', '심플러스 두유' 등 홈플러스만의 차별화된 고품질 가성비 신상품을 필두로 다채로운 할인행사를 준비했다"라며 "약 10만명의 홈플러스, 협력사 직원들은 회사가 회생절차를 성공적으로 마무리하고 예전의 활기찬 모습으로 돌아갈 수 있을 것이라는 믿음 아래 각자의 자리에서 역할을 다하고 있다"고 설명했다.

롯데마트는 연휴를 맞아 '통큰데이'를 연다. 통큰데이는 가족 모임이 많은 연휴를 맞아, 수요 높은 가족 먹거리를 엄선해 최대 50% 할인을 제공하는 기간 한정 프로모션이다.

롯데마트는 통큰데이 이름에 걸맞은 빅사이즈 과일을 선보인다. 2.2kg 이상의 사이즈로 일반 메론보다 약 38% 더 큰 '자이언트 메론(통·국산)'을 9900원에 판매하고, 제철을 맞은 '거봉(1.4kg·국산)'은 1만5990원에 내놓는다. 야구공 크기의 '제스프리 슈퍼 점보 골드키위(개·뉴질랜드산)'는 6개 구매 시 9900원에 제공한다.

제철 농산물을 합리적인 가격에 준비했다. 임실·햇사레 등 '유명산지 복숭아(4~8입·국산)'는 1만4990원에 판매하며, 목·금 이틀간 '비파괴 당도선별 하우스 샤인머스캣(송이·국산)'을 5990원, '고산지 바나나(필리핀산)'를 2990원에 제공한다. 전북 고창에서 수확한 '상생무(국산)'는 1490원, '애호박(국산)'은 990원에 선보이며, 순수 국산 품종 '진율미 햇 밤고구마(1.5kg·국산)'는 6990원에 구매할 수 있다.

인기 육류는 최대 50% 할인된 가격에 내놓는다. 3단계 손질을 거친 '끝돼 삼겹살·목심(각 100g·냉장·수입산)'은 엘포인트 회원에게 1인 2팩 한정, 반값인 1290원에 판매한다. '투뿔 한우 전품목(1++(7,8)등급·각 100g·냉장·국내산)'과 '산더미 대파 소불고기(800g·냉장)'는 40% 할인하고, '국내산 돼지고기 앞다리·뒷다리(각 100g·냉장)'는 각 1690원, 990원에 제공한다. 100% 앵거스 품종의 미국산 프리미엄 소고기 '체어맨스리저브 앵거스 척아이롤(100g·냉장·미국산)'은 2490원에 선보인다.

단 하루 파격적인 혜택을 제공하는 원데이 특가 상품도 마련했다. 광복절 당일인 15일에는 행사 카드 결제 고객에게 '행복생생란(대란·30입·국산)'을 1인 2판 한정 5990원에 판매한다. 이어 16일에는 봉지라면 전 품목을 브랜드 상관 없이 2+1로 구매할 수 있다.





AD

심영준 롯데마트?슈퍼 커머스마케팅 팀장은 "광복절 연휴를 맞아 장바구니 부담을 완화할 수 있도록 실속 있는 혜택을 준비했다"며 "연휴 행사에 그치지 않고, 앞으로도 생활 물가 안정과 고객 만족을 위해 다양한 행사를 선보이겠다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>