고용부 양산·안전보건공단 경남동부, 김해 제조업 현장점검…이동식 에어컨 직접 확인

온열질환 예방 350곳에 9억원 지원
‘물·그늘·휴식’ 5대 수칙 준수 점검
고용노동부 양산지청(지청장 권구형)과 안전보건공단 경남동부지사(지사장 심연섭)는 12일 김해시 한 제조업 사업장을 방문해 '건강일터 조성지원(온열질환 예방장비)' 사업의 현장 효과를 점검했다.
이 사업으로 양산지청 지역 약 350개 사업장이 총 9억여원의 보조금을 지원받았으며, 전국적으로는 350억원이 투입됐다. 지원금은 온열 환경에서 작업하는 근로자들의 건강을 지키기 위해 이동식 에어컨, 보냉장구 등 장비 보급에 쓰였다.
이날 점검에서 권 지청장과 심 지사장은 설치된 이동식 에어컨 가동 상태를 확인하고 현장 근로자와 직접 면담을 통해 작업환경 개선 효과를 들었다. 또 온열질환 예방을 위한 ▲충분한 물 섭취 ▲바람·그늘 확보 ▲적정 휴식 ▲보냉장구 착용 ▲응급조치 등 5대 기본수칙 준수 여부를 살폈다.
지금 뜨는 뉴스
권구형 지청장은 "재정지원 사업을 통한 냉방장치 보급은 현장의 체감온도를 낮추고 온열질환 발생 위험을 줄이는 핵심 대책"이라며 "적절한 휴게시간 보장과 예방수칙 준수로 안전한 여름 일터를 만드는 데 최선을 다해 달라"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>