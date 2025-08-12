고양시 덕양구, '인구주택총조사' 조사요원 226명 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조사원, 조사관리자·지원담당자

18일부터 20일까지 대규모 채용

경기 고양특례시 덕양구는 올해 11월 실시되는 '2025년 인구주택총조사'의 원활한 추진을 위해 조사요원 226명을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.

고양특례시 덕양구청 전경. 고양특례시 제공

AD

인구주택총조사는 5년마다 실시되는 국가통계조사로, 정책 수립과 개발의 기초자료로 활용하기 위해 대한민국 내 인구, 가구, 주택의 규모 및 특성을 파악하는 조사다.

모집인원은 ▲조사 전반을 관리할 조사관리요원 22명(조사관리자 21명, 조사지원담당자 1명) ▲현장 조사를 수행할 조사원 204명으로 총 226명이다.

지원 자격은 고양시에 거주하는 19세 이상 주민으로, 조사 기간 성실히 업무를 수행하고 태블릿 등 스마트 기기 활용이 가능한 사람이다. 통계조사 유경험자나 저소득층, 다자녀 보육 가구 등을 우대한다.

서류 접수는 오는 18일부터 20일까지 덕양구청 방문 또는 이메일로 가능하며, 조사관리요원은 서류심사와 8월 28일 면접을 거쳐 최종 선발한다.

구 관계자는 "인구주택총조사는 시민의 삶을 이해하고 더 나은 정책을 설계하는 기초가 되는 중요한 조사"라며 "책임감 있고 성실한 지역 주민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





AD

자세한 사항은 고양시청 누리집 '채용공고' 게시판에서 확인할 수 있다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>