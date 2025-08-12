'김건희 집사게이트' 김예성 입국…특검, 공항서 바로 체포한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특검 "탑승교서 체포해 사무실로 인치"

김씨 진술에 따라 향후 특검 수사 급물살 전망

김건희 여사의 '집사'로 알려진 김예성씨가 12일 인천국제공항을 통해 입국한다. 윤석열 전 대통령이 파면된 지난 4월 급작스럽게 베트남으로 출국한 이후 약 4개월 만이다. 김 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 공항에서 곧바로 김씨를 체포해 조사실로 데려올 방침이다.

'집사게이트' 관련 공정위 압수수색 자료 살펴보는 김건희 특검팀. 연합뉴스

특검팀은 이날 언론 공지를 통해 "항공기 착륙 후 보딩 브릿지(탑승교)에서 체포 후 일반인과 동일한 게이트를 이용해 특검사무실로 인치 예정"이라고 밝혔다.

김씨는 이날 오전 9시 15분(현지시각) 베트남 호찌민에서 인천행 베트남항공 항공편에 탑승한 것으로 알려졌다. 김씨가 탄 항공기는 한국 시각으로 오후 4시40분께 인천국제공항에 착륙할 예정이다.

특검팀은 인천공항으로 수사관을 급파해 현장에서 김씨의 신병을 확보한 뒤 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에 마련된 특검팀 사무실로 이송한 뒤 조사에 돌입할 계획이다.

김씨가 김 여사 일가의 자금관리를 맡아왔을 것으로 추정돼 그가 특검팀에서 어떤 진술을 내놓느냐에 따라 관련 수사가 급물살을 탈 수 있다.

김씨는 특검팀의 주요 수사 대상 의혹인 '집사 게이트'의 당사자다. 집사 게이트는 김 여사의 집사로 알려진 김예성씨가 설립에 관여한 렌터카 업체 IMS모빌리티(옛 비마이카)가 사실상 자본잠식 상태에 있는 것을 알면서도 HS효성 등 투자사들이 2023년 6월 펀드 운용사 오아시스에쿼티파트너스(오아시스)를 통해 184억원을 투자했는데, 이들 기업이 경영상 현안을 해결하기 위한 청탁 목적으로 김 여사의 최측근인 김씨에게 투자를 했다는 의혹이다.

김씨는 지난 4월 베트남으로 출국한 후 특검팀의 출석 요구에 줄곧 불응했다. 특검팀은 도피성 출국으로 판단하고 김씨에 대해 여권 무효화와 인터폴 적색수배 절차에 착수했다. 김씨 배우자에 대해서도 출국금지 조처했다.





특검팀은 김씨가 도주할 가능성이 크다고 보고 대면조사 후 곧바로 구속영장을 청구할 수 있다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

