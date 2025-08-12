김돈곤 청양군수, 푸드플랜 결실…한살림에 친환경 농산물 전국 공급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



민선 7기 '먹거리 선순환' 전략, 대전·충남 10개 매장 공급로 확대…농가소득·지역경제 동반 상승 기대



AD

충남 청양군이 민선 7기부터 추진해 온 푸드플랜 정책이 전국 판로 개척이라는 가시적 성과로 이어졌다.

김 돈곤 군수는 국내 최대 친환경 유통업체인 한살림과 납품 협약을 이끌어내며, 지역 농가의 안정적 소득과 친환경 농업 기반 확대라는 두 마리 토끼를 잡았다.

청양군은 오는 13일부터 대전·충남 10개 매장에 친환경 농산물을 공급한다고 12일 밝혔다.

이를 위해 군은 지난 7월 시범 납품으로 품질·물류·유통 전 과정을 점검했고, 높은 평가를 바탕으로 출하가 확정됐다.

김 군수가 설계한 푸드플랜은 생산·가공·유통·소비를 하나로 묶는 먹거리 선순환 체계로, 지역 농업의 패러다임을 '안전·지속가능' 중심으로 바꾸고 있다.

특히 올해 초 도입한 농산물 기준가격 보장제는 시장가격이 하락해도 일반 농산물은 80%, 친환경·군수품질 인증 농산물은 100%까지 차액을 보전해 농가 경영 불안을 크게 줄였다.

이번 납품에는 청양고추, 표고버섯, 양파, 감자, 상추, 깻잎, 무, 배추, 토마토 등 23개 품목 모두 친환경 인증을 받은 고품질 농산물이다.

청양군 전체 1296농가 중 선도 농가들이 참여해 '청양표' 안전 먹거리를 소비자에게 직접 선보인다.

군은 한살림 전국 239개 매장과 78만5000세대 조합원 네트워크를 기반으로 수도권·영남권 등 대도시 판로 확대와 가공품 납품, 학교·공공 급식 연계, 온라인 직거래 등 다각적 유통 전략도 준비 중이다.





AD

김 군수는 "이번 한살림 납품은 단순한 유통계약이 아니라, 청양군이 친환경·안전 먹거리의 전국 거점으로 도약하는 분기점"이라며 "민선 7기부터 이어온 푸드플랜의 성과를 기반으로 농가와 소비자가 함께 웃는 지속 가능한 농업 구조를 완성하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>