'도로 위에 아파트가?'… 실험대 오른 서울시 '입체개발'

시·SH, 신내4·장지차고지 공사 발주 예정

기존 사업구조 활용해 기반시설과 주택까지

막대한 사업비 관건… 사업성 면밀히 검토해야

서울시가 도로 위 공간이나 버스차고지를 활용한 입체 개발에 속도를 낸다. 가용지 부족에 직면한 서울시가 찾아낸 기반시설과 공동주택을 동시에 계획·추진하는 복합공종 사업이다. 다만 공사에만 수천억원이 소요될 예정으로 면밀한 사업성 검토가 필요하다는 지적이 이어진다.

12일 정비업계에 따르면 서울시와 서울주택도시개발공사(SH)는 조만간 신내4지구와 장지차고지 개발을 위한 기초공사 발주에 나설 예정이다.

중랑구 신내4지구 입체복합화 사업은 국내 첫 '도로 위 도시' 프로젝트로 관심이 높다. 북부간선도로 신내IC와 중랑IC 사이 약 300m 구간 상부에 2만6000㎡ 규모의 인공 지대를 만들어 입체공원과 공동주택을 짓는 게 골자다. 공동주택은 분양과 임대를 섞어 총 800여가구 규모로 지어진다. 서울시는 북부간선도로 상부를 인공대지 공원으로 조성하면 그간 도로를 중심으로 단절된 생활권이 하나로 이어질 것으로 기대하고 있다.

송파구 장지동 버스차고지 개발은 기존 공영차고지의 현대화를 기반에 둔 입체복합화 사업이다. 지금의 버스차고지를 지상 1~3층에 8091㎡ 규모로 다시 조성하고 상부 공간에 공원과 수영장 등 생활 SOC 시설을 짓기로 했다. 현재 자연녹지지역인 대상지를 준주거지역으로 변경해 일부 부지에는 임대주택을 공급한다. 대학생·사회초년생·신혼부부·주거약자를 위한 660여가구가 예정됐다.

서울시는 두 사업 모두 기반시설과 공동주택 건설 간 연계가 필요한 만큼 계획·설계부터 완공까지 일괄 통합발주로 추진한다는 방침이다. 공종 간 간섭이 빈번하게 발생해 공사 추진에 차질을 줄 것으로 예상되는 만큼 총괄 PM(건설사업관리) 관리체계 도입이 점쳐진다.

문제는 막대한 사업비다. 각 사업의 시행방안을 확인한 결과 신내4지구의 공사비는 4063억원, 장지차고지는 3228억원으로 책정됐다. 여기에 보상비까지 포함할 경우 신내4지구는 총사업비만 6000억원에 달할 것으로 예측됐다. 기존 기능을 남기고 개발하는 방식이라 사업 기간이 늘어날 가능성이 높고 이는 사업비 증액으로 이어질 수 있다. 특히 공동주택의 경우, 차고지와 도로 위 공간을 활용하는 만큼 실제 수요가 있을지도 관건이다.

신내4지구는 공사 발주에 이어 이르면 연내 착공에 나선다는 계획이다. 장지차고지 역시 임시차고지 공사부터 시작해 연내 본 차고지 공사에 나설 예정으로 신내4지구는 2029년 12월, 장지차고지는 2029년 3월 준공이 목표다.





정비업계에서는 신내4지구와 장지차고지 개발 성패가 다른 입체복합화 사업에도 영향을 줄 것으로 보고 있다. 서울시는 현재 동서울터미널, 수서차량기지, 연희 빗물펌프장 등을 입체복합화 방식으로 개발에 나섰다. 경부고속도로나 동부간선도로를 덮개로 덮거나 철도를 지하화해 지상부를 개발하는 방안도 추진 중이다. 정비업계 관계자는 "(입체복합화 공사는) 국내에 개발 사례가 많지 않은 만큼 사업이 조금이라도 늘어질 경우 공사비 증가, 사업성 악화, 수요 멸실로 이어질 수 있다"며 "성공적인 개발 사례가 되기 위해 행정기관의 적극적인 지원이 필요하다"고 말했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr

