트럼프, 푸틴과 회담 전 젤렌스키·유럽 정상들과 회의

도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 13일(현지시간) 우크라이나, 유럽 정상들과 화상회의를 할 예정이다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 알래스카에서 회담하기 이틀 전이다.

AFP 통신 등에 따르면 독일 정부 대변인은 11일 프리드리히 메르츠 독일 총리가 트럼프 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 다른 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 관련 화상회의를 계획하고 있다고 밝혔다. 독일 정부는 오는 13일 오후 3시에 젤렌스키 대통령, 트럼프 대통령, JD 밴스 부통령과 하는 회의를 포함해 일련의 화상 회의를 열 것이라고 설명했다.

유럽에서는 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 키어 스타머 영국 총리, 메르츠 총리가 참석할 예정이다. 마르크 뤼터 나토 사무총장도 참석할 것으로 예상된다. EU 집행위는 "폰데어라이엔 위원장이 수요일(13일) 메르츠 총리 주최로 EU 정상, 젤렌스키 대통령, 트럼프 대통령과 화상회의에 참여할 것"이라고 했다. 엘리제궁도 이 회의에 마크롱 대통령, 스타머 총리, 메르츠 총리가 참석할 것이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 오는 15일 알래스카에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 양자 정상회담을 할 것이라고 밝힌 이후 젤렌스키 대통령과 트럼프 대통령의 대화는 처음이다. 미·러 정상회담 이틀 전 전격적으로 성사된 이번 화상회의에서 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들은 트럼프 대통령에게 우크라이나 영토 및 안전 보장, 러시아 압박 필요성 등을 설득하려 할 것으로 보인다.

우크라이나와 유럽은 미·러 정상회담에서 트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 일방적이며 우크라이나에 불리한 요구를 수용할 가능성을 우려한다. 이 때문에 우크라이나와 유럽도 러시아와 하는 모든 협상에 참여해야 한다고 요구하고 있다.

독일 정부는 미국·유럽·우크라이나 정상 간 회의 외에도 일련의 화상회의가 열릴 예정이라면서, 트럼프 대통령과 회의 전에 유럽 정상들과 나토 관계자들이 미리 유럽 측의 입장을 조율할 것이라고 전했다. 독일 총리실에 따르면 메르츠 총리가 13일에 대화할 상대는 미국·영국·프랑스·이탈리아·폴란드·핀란드 정상과 나토 사무총장, EU 집행위원장이다.

영국 총리실 대변인은 이날 언론 브리핑에서 미·러 정상회담과 관련한 질문에 "우리는 푸틴 대통령을 절대로, 무슨 일이 있어도 신뢰하지 않을 것"이라며 "하지만 우리는 (러시아와의) 협상에 돌입하는 만큼 우크라이나와 트럼프 대통령, 유럽 국가들을 지지할 것"이라고 답했다. 이어 "평화는 우크라이나와 함께 구축돼야 하지, 우크라이나에 강요하는 것은 안 된다"며 "우리는 절대로 침략과 주권 침해에 보상하지 않을 것"이라고 강조했다.

안토니오 타야니 이탈리아 외무장관은 이날 다른 유럽 외무장관들과 전화 통화에서 "트럼프 대통령의 노력을 지지하며 진전이 보인다"며 "어떤 외교적 해법도 우크라이나의 주권과 영토 보전, EU 가입 경로를 포함해 자국 미래를 스스로 선택할 자유를 보호해야 한다"고 말했다.

유럽과 우크라이나는 휴전 조건으로 우크라이나 영토를 양보하는 부분에 대해 특히 경계하고 있다. 트럼프 대통령이 러시아와 우크라이나의 '영토 교환'을 언급했으나 우크라이나는 영토를 양보할 수는 없다는 입장이다. 러시아는 우크라이나 영토의 5분의 1을 점령하고 러시아 땅이라고 주장하지만, 우크라이나는 러시아 땅을 거의 점령하지 않고 있기 때문에 트럼프 대통령이 언급한 '교환'의 의미는 불분명하다. 이에 러시아가 점령한 땅과 그렇지 않은 땅의 교환, 즉 우크라이나의 전면적 영토 양보를 뜻하는 게 아니냐는 관측도 나온다.





유럽 정상들은 우크라이나에 영토 양보를 강요하는 것은 위험한 선례를 만들 것이라며 '국제적으로 정해진 국경은 무력으로 변경할 수 없다'는 기본 원칙을 강조한다. EU 집행위 한 당국자는 "영토 문제와 관련해 러시아 측 입장이 '영토 교환'인 것처럼 비치고 있는데, 이는 일방적인 것"이라고 했다. 그러면서 "우크라이나에 대한 가장 강력한 안전 보장은 우크라이나군과 제3국의 우크라이나 지원에 아무런 제한을 두지 않는 것"이라고 덧붙였다.





