美 재무, 차기 Fed 의장 후보군에 현직 위원 대거 포함…금리 인하 유도 포석?

보먼·제퍼슨·로건 등 현직 위원 포함

향후 수주 면접…트럼프, 가을 차기 의장 결정

스콧 베선트 미국 재무부 장관이 차기 미 연방준비제도(Fed) 의장 후보군을 확대하고 본격적인 면접 절차에 착수했다.

11일(현지시간) 블룸버그 통신에 따르면 차기 의장 인선 작업을 주도하는 베선트 장관은 확대된 후보군을 대상으로 향후 몇 주 간 면접을 이어갈 예정이다. 현 제롬 파월 Fed 의장의 임기는 2026년 5월 만료된다.

베선트 장관은 면접이 끝나면 도널드 트럼프 미 대통령에게 최종 후보 명단(숏리스트)을 제출할 계획이다. 트럼프 대통령은 이를 바탕으로 올 가을 차기 의장을 발표할 것으로 전해졌다.

유력 후보로는 그동안 크리스토퍼 월러 Fed 이사와 케빈 워시 전 Fed 이사, 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이 거론돼 왔다. 이 중 월러 이사는 이미 면접을 마친 것으로 알려졌다. 여기에 미셸 보먼 Fed 부의장, 필립 제퍼슨 Fed 부의장, 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재가 새로 포함됐다고 블룸버그는 전했다. 또 조지 W. 부시 전 대통령의 경제 고문이었던 마크 서멀린 전 NEC 부위원장과 제임스 불러드 전 세인트루이스 연은 총재도 후보 명단에 올랐다.

이 가운데 보먼 부의장은 월러 이사와 함께 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 금리 인하를 주장하며 다수의 금리 동결 결정에 반대표를 던졌다.

눈길을 끄는 대목은 베선트 장관이 차기 의장 후보군에 현직 FOMC 위원들을 다수 포함시켰다는 점이다. 트럼프 대통령이 올해 1월 취임 이후 지속적으로 금리 인하를 요구해 온 가운데, 차기 의장 후보군에 오른 인물들이 향후 통화정책 결정에서 어떤 입장을 보일지 주목된다. 그동안 파월 의장은 관세로 인한 인플레이션을 우려해 통화완화 기조에 신중한 태도를 유지했고, 대다수 위원들도 금리 동결을 지지해왔다.





다만 당초 매파(통화긴축 선호)로 분류됐던 보먼 부의장과 월러 이사만은 올 들어 비둘기파(통화완화 선호)로 선회했다. 월러 이사는 트럼프 대통령 취임 후 줄곧 차기 의장 후보로 거론됐고, 보먼 부의장은 최근 트럼프 대통령 지명으로 부의장에 임명됐다. 여기에 아드리아나 쿠글러 전 Fed 이사의 조기 사임 이후 트럼프 대통령이 경제 책사인 스티브 미란 백악관 국가경제자문위원회(CEA) 위원장을 후임으로 지명하면서, 현재 Fed 내 비둘기파 인사는 최소 3명으로 늘었다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

