광복 80주년…전남 학생들이 만든 '義 교육 축제'

순천만생태문화교육원서 13~14일 개최

독립운동 선배 24명, 명예졸업장 수여

전남도교육청은 오는 13~14일 순천만생태문화교육원에서 '광복 80주년, 되찾은 빛으로 함께 여는 미래'를 주제로 '전남 의(義)교육 학술·문화 축제'를 연다고 11일 밝혔다.

제7기 전남학생의회가 직접 기획한 이번 행사는 학생·교직원·학부모·지역사회가 함께 참여하는 배움과 공론의 장이다. 주요 프로그램으로는 일제 강점기 학생 독립운동으로 졸업장을 받지 못한 선배 24명(목포정명여중·고, 강진대구보통학교 졸업생)에게 명예졸업장을 수여하는 행사가 있다. 도교육청은 이를 "과거의 아픔을 치유하고 미래 세대에 전하는 교육의 약속"이라고 설명했다.

전남도교육청이 '광복 80주년, 되찾은 빛으로 함께 여는 미래'를 주제로 '전남 의(義)교육 학술·문화 축제'를 개최한다. 전남도교육청 제공

식전 공연에는 6·15합창단이 항일 음악 330곡 중 선별한 곡을 부른다. 이어 민주·평화·인권 가치를 주제로 한 뮤지컬과 공연이 무대에 오른다. 첫날은 박구용 전남대 교수 사회로 'K-민주주의 학술포럼'이 열린다. 김대중 평화 정신, 여순 10·19, 5·18 민주화운동, 12·3 계엄 등 현대사의 주요 사건과 '의로운 교육'의 접점을 논의한다.

또 호사카 유지 세종대 교수가 '광복 80년, 평화와 정의의 길'을 주제로 한일 관계의 역사적 책무와 화해 가능성을 짚는다. 황현필 역사바로잡기연구소 소장은 '광복절인가, 건국절인가?' 강연에서 역사 왜곡과 정치 쟁점을 다룬다.

둘째 날은 전남 각급 학교의 '의(義)교육' 교수·학습 사례가 발표된다. 지역 의병사 방탈출 게임, 민주·인권 토론, 프로젝트 수업 등 구체적인 사례가 공유된다. 축제 기간 1층 복도와 다목적홀에는 40여개 전시·체험 부스와 팝업 공연이 운영된다. 전남조리과학고 학생들이 만든 '광복 특별 음료'가 무료 제공된다.

무대에서는 여순 10·19 역사극, 함평·해남 항일운동, 완도 역사극 등 지역 이야기를 청소년 시각으로 재해석한 공연이 잇따른다. 특별전에서는 전남 대표 항일 인물 80인을 조명한다.





김대중 교육감은 "광복 80주년을 맞아 학생들이 주인공이 돼 과거를 기억하고 미래를 여는 자리가 될 것이다"며 "교육공동체가 함께 배우고 성장하는 K-민주주의 선도 축제로 만들겠다"고 말했다.





