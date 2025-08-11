크래프톤 5민랩 '언더스티드' 10월 닌텐도 스위치 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

닌텐도 스위치 콘솔·스팀 PC 버전 출시

녹슬고 낡은 물건 복원하는 감성적 게임

크래프톤은 개발 자회사 5민랩이 개발 중인 감성 청소 시뮬레이션 '언더스티드: 과거에서 온 편지'를 오는 10월 닌텐도 스위치로 출시한다고 11일 밝혔다.

감성 청소 시뮬레이션 '언더스티드'. 크래프톤 5민랩 제공

언더스티드의 닌텐도 스위치 버전 출시 소식은 지난 7일, 닌텐도 콘솔로 출시 예정인 인디 게임들을 소개하는 '닌텐도 인디 월드'를 통해 발표돼 주목받았다. 언더스티드의 PC 버전도 스팀을 통해 10월 중 출시될 예정이다.

언더스티드는 녹슬고 낡은 물건을 깨끗하게 닦아 복원하는 게임이다. 수세미, 칫솔 등 다양한 청소 도구를 사용해 찻잔, 카세트 플레이어 등 추억 어린 물건들의 본래 모습을 되찾아야 한다. 이용자는 오염된 부위를 직접 확인하며 세심하게 청소할 수 있다. 화면 하단에 표시되는 복원 진척도 그래프를 100%로 채우면 각 스테이지가 완료된다.

게임 주인공 '아도라'는 어머니의 부고를 계기로 고향 집에 돌아와 방치된 물건들을 정리하면서 과거의 기억과 마주한다. 물건에 담긴 추억을 하나씩 복원하면서 관계가 소원해졌던 어머니를 점차 이해하게 된다.





픽셀 아트 기반의 아늑한 그래픽과 청소 도구의 사각거리는 효과음, 서정적인 배경음악이 어우러져 편안하고 따뜻한 시청각적 경험을 선사한다. 현재 스팀에서 체험판을 제공하고 있으며, 자세한 정보는 스팀 상점 페이지에서 확인할 수 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

