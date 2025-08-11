무주군, '아쿠아존 생태프로그램' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

13일·20일 각각 진행…무주반디랜드 곤충박물관서

전북 무주군이 오는 13일과 20일 각각 오전 11시 20분과 오후 3시 20분 무주반디랜드 곤충박물관에서 '아쿠아존 생태프로그램'을 운영한다.

11일 군에 따르면 아쿠아존 생태프로그램은 반디랜드 수족관 수달과 어류 등을 활용해 생태교육과 체험을 진행하는 것으로, 당일 반디랜드 방문객을 대상으로 한다.

무주군 청사 전경. 무주군 제공

AD

이번 프로그램에서는 전문 사육사로부터 세계 여러 나라에 서식하는 열대어와 대형물고기의 생태 특성에 관해 설명을 듣는 시간을 갖는다.

또 금강의 물고기들(금강모치, 눈불개 등)을 직접 볼 수 있다. 아쿠아존의 마스코트 작은 발톱 수달 '수리'와 '아리'와의 만남도 기대를 모으고 있다.

무주반디랜드 아쿠아존은 무주에 서식하는 토종생물(어류, 양서류, 파충류)과 전 세계 다양한 어류들이 숨 쉬고 있는 생태전시실로, 반구 터널 구조의 투명 아크릴 형태로 조성돼 있어 특히 대형 물고기들을 가까이에서 관찰하기 좋다.

이곳에는 20여 종의 금강 물고기들과 수달, 무주구천동 계곡에 서식하는 천연기념물 남생이 등 다양한 수생 생물을 전시·보호하고 있다.

김현영 군 시설체육운영과 반디휴양팀장은 "이번 여름방학을 맞아 무주반디랜드에서 준비한 아쿠아존 생태프로그램을 통해 살아있는 자연생태와 만나게 하시고 더불어 곤충박물관, 물놀이장, 사계절 썰매장도 같이 이용해 보길 바란다"고 말했다.

한편, 무주반디랜드는 여름철 성수기와 제29회 무주반딧불축제 기간 동안 매주 월요일 정기 휴관 없이 운영된다. 단, 물놀이장과 사계절 썰매장은 월요일에 시설 내 안전 점검 등을 진행한다.





AD

또 2,000여종의 희귀 곤충 표본을 보유한 곤충박물관 시설을 갖추고 있으며 천문과학관과 청소년수련원, 청소년야영장, 야외 물놀이장, 사계절 썰매장, 통나무집 반딧불이 서식지를 보유한 체험·휴양·학습공간이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>