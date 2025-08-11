시군구 38% "한해 분만 10건 미만"…'출산 불모지' 알고 보니

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과천·동두천·나주 등 시(市)도 '출산 불모지'

거주 지역에 분만 시설이 없는 것도 원인

전국 시군구 3곳 가운데 1곳 이상이 연간 분만 건수가 10건에도 미치지 않는 '출산 불모지'인 것으로 나타났다.

사진은 기사와는 무관한 사진. 픽사베이

10일 건강보험심사평가원에 따르면 지난해 전국 병원·의원, 종합병원, 상급종합병원, 조산원 등에서 이뤄진 분만은 총 23만7484건(올해 4월 심사 결정분 기준)이었다. 이를 의료기관 소재지별로 분석한 결과 전체 251개 시군구 중 97곳(38.6%)에서 연간 분만이 10건 미만이었다.

분만이 적은 지역은 인구가 적은 군 지역이 주를 이루지만 일부 시 단위도 포함됐다. 경기 과천·동두천·의왕·안성·여주, 강원 태백, 충남 계룡, 전북 김제, 전남 나주, 경북 문경·경산 등이 해당한다. 군 단위에서는 강원 철원, 충북 진천, 충남 홍성, 전남 강진·영광·해남, 경북 예천·울진 등 일부를 제외하면 대부분이 분만 건수 10건 미만이었다.

이 같은 결과는 통계청 출생 통계와는 차이가 있다. 지난해 출생아 수가 50명 미만인 지역은 영양군(30명), 울릉군(26명) 두 곳뿐인데 이들 지역의 출생아 수는 같은 해 분만 건수(10건 미만)보다 많았다. 거주지에 분만 시설이 없거나 취약해 다른 지역으로 이동해 출산하는 경우가 있기 때문이다. 즉 지역 내 의료기관 분만이 10건보다 적다고 해당 지역 주민으로 태어난 아이가 10명 미만인 것은 아니라는 뜻이다.





다만 출생아 수 자체가 적은 만큼 전문가들은 모든 시군구에 분만 시설을 갖추는 것은 현실적으로 어렵다고 지적한다. 윤석준 고려대 의대 교수는 "정부가 오랫동안 분만 취약지 지원 사업을 해왔지만 정부 지원이 있어도 병원 유지가 어렵다"며 "응급 이송 체계를 강호하고 인근 지역과의 연계, 의료 네트워크 확대가 더 효율적"이라고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

