[마켓 ING]3200선 회복 코스피, 당분간 박스권 예상

주간 코스피 예상 밴드 3100~3280선

8월 첫날 급락하며 3200선을 내줬던 코스피가 지난주 3200선을 회복했다. 당분간 증시는 경제지표, 무역협상, 기업실적 등 개별 이슈에 따라 움직이며 3100~3300선 구간에서 움직일 것이란 전망이 나온다.

지난주 코스피는 2.90%, 코스닥은 4.72% 각각 상승했다. 김지원 KB증권 연구원은 "미국 서비스업과 고용지표 부진에 따른 경기 우려, 상호관세 발효 및 금리 인하 기대 부각 등 이슈들이 혼재했음에도 코스피는 2.9%, 코스닥은 4.72% 각각 상승했다"면서 "특히 코스닥은 반도체 소부장(소재·부품·장비), 중국 소비 관련주 등 업종 모멘텀을 반영하며 5거래일 연속 상승했다. 코스피는 실적 결과에 주요 대형주들의 주가 차별화가 심화됐다"고 분석했다.

증시는 당분간 관망세가 이어지며 종목 장세를 보일 것이란 전망이 나온다. 김종민 삼성증권 연구원은 "8월 이후 글로벌 주요국 증시는 뚜렷한 방향성이 불확실한 가운데 상승과 하락을 반복하는 모습을 보이고 있다. 투자자들은 미국 상호관세 시행에 대한 우려와 9월 금리 인하 기대감이 맞물리며 시장을 관망하는 자세를 취하고 있다"면서 "또한 계절적으로 8월은 휴가철과 정책 공백기로 글로벌 유동성이 얇아지는 시기고 이러한 얇아진 유동성으로 인해 시장은 호재와 악재에 민감하게 반응하며 종목별 급등락이 나타나고 있다. 한국 시장도 실적 발표 시즌을 마무리하며 당분간 종목 장세가 연출될 것"이라고 내다봤다.

지난 6월 40조원이 넘었던 거래대금은 최근 20조원 초반대까지 감소했다. 김 연구원은 "증시 예탁금은 여전히 견조한 흐름을 보인다는 점에서 투자자들은 시장을 완전히 떠나기보다는 기회를 엿보며 관망하는 중이라고 판단된다"면서 "지금은 단기적 대응보다는 중장기적인 시각으로 시장을 관조하는 자세가 필요한 시점"이라고 말했다.

당분간 박스권 장세가 예상되는 가운데 실적 대비 저평가주, 정책 수혜주 등에 관심을 가져야 할 것으로 보인다. 이경민 대신증권 연구원은 "이번주 코스피는 경제지표 결과와 무역협상, 기업실적 결과 등 개별 이슈에 따라 3100~3300선 구간의 박스권 등락이 예상된다"면서 "숨고르기 장세에서 순환매가 지속될 것으로 전망된다. 최근 상승한 종목에 대한 추격 매수는 최대한 자제하고 오히려 주목받지 못한 실적 대비 저평가주 중심의 대응이 유효하다"고 설명했다. 나정환 NH투자증권 연구원은 "대외적인 리스크 요인은 상존하나 중국인 단체 관광객 무비자 등 정책에 따른 주가 모멘텀은 여전히 내수 소비와 관광 특수에 있다는 점에서 관련 업종에 주목할 필요가 있다"고 말했다. NH투자증권은 이번 주 코스피 예상 밴드를 3100~3280선으로 제시했다.

이번주 주요 일정으로는 11일에 한국 8월 1~10일 수출, 12일에는 미국 7월 소비자물가지수(CPI), 14일 미국 7월 생산자물가지수(PPI)가 발표될 예정이다. 15일에는 미국 7월 소매판매·산업생산, 중국 7월 소매판매·산업생산·고정자산투자가 발표된다.





이 연구원은 "12일 발표되는 물가지표에 따라 통화정책 컨센서스(증권사 전망치 평균) 변화가 가능하다"면서 "7월 헤드라인 CPI는 전년 동기 대비 2.8%, 근원 CPI는 3.0%로 각각 전월 대비 0.1% 상승할 것으로 예상되고 있다. 연내 세 차례의 금리 인하 기대가 유입된 상황에서 물가 반등 지속은 금리 인하 기대 후퇴로 이어질 수 있다"고 설명했다. 이어 "최근 글로벌 증시, 코스피 반등 동력이 통화정책 완화 기대라는 점을 감안한다면 증시 추가 반등에 제동을 걸 수 있어 당분간 통화정책 컨센서스 변화에 따른 증시 등락을 감안해야 할 것"이라고 덧붙였다.





