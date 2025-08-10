'조국의 공부' 추천한 문재인 전 대통령…"너무 안타까워"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조국 ‘조국의 공부-감옥에서 쓴 편지’ 출간

특별사면 여부 12일 국무회의서 결정

문재인 전 대통령이 조국 전 조국혁신당 대표가 쓴 '조국의 공부'를 추천하며 "그가 처해있는 상황은 너무 안타깝지만 조국 대표가 그 시간을 (책을 쓰는데) 활용하고 있다는 게 참 고맙게 생각이 된다"고 밝혔다.

조국 전 조국혁신당 대표 인스타그램 영상 캡처.

9일 조 전 대표의 사회관계망서비스(SNS)에 올라온 영상을 보면, 문 전 대통령은 조 전 대표의 신간 '조국의 공부'를 독자들에게 추천했다. 지난달 30일 출간된 '조국의 공부'는 조 전 대표와 작가 겸 문학평론가 정여울 간 대담, 조 전 대표가 수감생활 중 쓴 글 등을 묶은 것이다. 부제도 '감옥에서 쓴 편지'다.

문 전 대통령은 "조국 대표가 독거방에 갇혀 있는 어려운 상황에서 나온 하나의 책이기 때문에 정말 아주 소중한 노력의 결과라는 말씀을 드린다"며 "'조국의 공부'가 우리 모두의 공부가 됐으면 좋다"고 말했다. "그러면 우리 사회가 더 살 만한 그런 사람 사는 세상으로 될 것이라고 믿는다. 많이들 보시기 바란다"라고도 했다.

문 전 대통령은 경남 양산에서 '평산책방'을 운영 중이다. 조 전 대표는 문재인 정부 시절 청와대 민정수석과 법무부 장관을 지낸 바 있다.

문 전 대통령은 재임 시절인 2020년 신년 기자회견에서 "조국에게 마음의 빚이 있다"고 말한 바 있다. 그는 2022년 초 퇴임 직전 대담에서도 '마음의 빚이 있다고 해서 논란이 됐는데 지금도 변함이 없느냐'는 물음에 "안타까운 마음이 없을 수는 없다"고 했다.





한편, 조 전 대표는 이번 '8·15 광복절 특별사면' 대상에 포함된 것으로 알려졌다. 조 전 대표는 자녀 입시 비리를 공모하고 청와대 감찰을 무마한 혐의 등으로 지난해 12월 징역 2년 형이 확정된 뒤 서울 남부교도소 등에서 8개월째 복역 중이다. 특별사면 최종 대상자는 오는 12일 열리는 국무회의에서 확정된다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

