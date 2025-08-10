우리은행, 보이스피싱 피해예방 위해 LG유플러스와 맞손

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

보이스피싱 수법 공유부터

정기 협의체 운영까지 전방위 협력

우리은행이 지난 7일 서울 중구 본점에서 LG유플러스와 '보이스피싱 피해예방을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. 협약식에는 오지영 우리은행 금융소비자보호그룹장과 최윤호 LG유플러스 최윤호 AI Agent 추진그룹장 등이 참석했다.

이번 협약은 금융과 통신 분야 간 협력을 통해 선제적 피해예방 체계를 구축하고, 금융소비자 자산 보호 역량을 강화하기 위해 추진됐다. 양사는 이번 협약을 계기로 전화금융사기(보이스피싱) 수법 공유 및 협업사항 발굴·추진, 피해 예방을 위한 지원 체계 마련, 실무 협의체 운영을 통한 세부 실행계획 수립 등 보이스피싱 피해 예방을 위한 협력을 강화하기로 했다.

지난 7일 서울 중구 우리은행 본점에서 열린 ‘보이스피싱 피해예방을 위한 업무협약’ 체결식에서 오지영 우리은행 금융소비자보호그룹장(왼쪽) 과 최윤호 LG유플러스 AI Agent 추진그룹장이 기념촬영을 하고 있다. 우리은행

향후 양사는 정기 협의체를 구성해 정보 공유 및 공동 대응 프로세스를 구체화하고 보이스피싱 피해 확산을 막기 위한 기술적·제도적 협업을 본격화할 예정이다.





우리은행 관계자는 "이번 협약은 금융소비자 보호를 최우선 가치로 삼는 우리은행과 LG유플러스와의 전략적 협업이 결합된 의미 있는 사례"라며 "고객 자산을 더욱 안전하게 할 수 있도록 양사가 협력하여 보이스피싱 예방에 앞장서겠다"고 밝혔다.





