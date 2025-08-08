여천NCC 부도 위기에…한화 "자금 지원해야" VS DL "실태 파악부터"

지난 3월 2천억 투입한 데 이어 추가 요청

양사 지분율 50:50…한화 "디폴트 막자"

공동 TF팀 가동…3년 연속 당기순손실

한화솔루션과 DL케미칼이 공동 출자한 합작사 여천NCC가 운영자금 3100억원이 부족해 부도 위기에 놓였다. 한화솔루션은 추가 자금 지원 의사를 공식화했지만, DL케미칼은 경영 실태부터 점검해야 한다며 신중한 태도를 보였다. 양측의 협의 결과에 따라 여천NCC 회생 여부가 결정될 전망이다.

8일 석유화학업계에 따르면, 여천NCC는 오는 21일까지 운영자금 3100억원을 확보하지 못하면 디폴트(채무불이행)에 직면하게 되는 것으로 알려졌다. 앞서 지난 3월에도 여천NCC는 유동성 위기를 이유로 양 주주사에 1000억원 출자를 요청했고, 한화솔루션과 DL케미칼은 이를 수용해 2000억원을 유상증자 방식으로 투입했다. DL케미칼 관계자는 "당시 여천NCC 측에서 연말까지 자금상 문제가 없다고 보고했으나, 불과 석 달 만에 다시 추가 자금을 요청한 것"이라고 설명했다.

한화솔루션은 지난달 말 이사회에서 1500억원 대여 안을 승인했으나, 합작사 구조상 단독 집행은 불가능해 당장 자금 집행은 이뤄지지 못하고 있다. 한화솔루션은 "주주사가 각 1500억원씩 지원하고 산업은행 보증 및 자산유동화 등을 병행하면 디폴트를 피할 수 있다"며 DL케미칼의 책임 회피를 강하게 비판하고 있다. 또 "공장 가동 정지 등을 통해 연간 900억원의 비용을 줄이고, 원료 다변화도 추진할 수 있다"며 회생 가능성도 강조했다.

다만 DL케미칼은 "단순히 돈을 넣기보다 현금흐름이 왜 급격히 악화했는지, 자구책은 마련돼 있는지 우선 확인해야 한다"는 입장이다. 실제 여천NCC의 2분기 실적은 1100억원 적자로, 당초 예상치였던 200억원의 적자 규모를 크게 밑돌았다. DL케미칼은 "현 경영 상태와 원인에 대한 실사 없이 추가 자금만 투입하는 방식은 무책임하다"고 보고 있다.

두 회사는 현재 공동 태스크포스(TF) 팀을 구성해 실사에 착수한 상태다. DL케미칼은 "자금 지원을 무조건 거부한 것이 아니라, 책임 있는 결정을 위해 실태 파악을 선행하고 있다"고 강조했다.





여천NCC는 1999년 한화솔루션(당시 한화석유화학)와 DL케미칼(당시 대림산업)이 각각 지분 50%를 출자해 설립한 합작사다. 국내 에틸렌 생산능력 3위로, 과거 연간 1조원에 육박하는 이익을 낸 적도 있다. 그러나 최근 3년 연속 당기순손실을 기록하고 있다. 2022년 3477억원, 2023년 2402억원, 2024년 2360억원의 적자를 냈으며, 이달부터는 여수 3공장도 가동을 중단했다.





