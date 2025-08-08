‘청송사과’, 관광객이 꼽은 농산물 전국 1위

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

컨슈머인사이트 2025 추천 조사 결과 발표

경북 청송군(군수 윤경희)은 리서치 전문기관인 컨슈머인사이트가 지난 6일 발표한 '2025 여행자·현지인의 국내 여행지 평가와 추천 조사' 결과, 농산물 분야에서 청송군이 전국 1위를 차지했다고 전했다.

세부 결과를 보면 청송사과가 57.7%의 추천율로 가장 높은 평가를 받았으며, 이어 성주참외(52.2%), 영동포도(48.7%), 논산딸기(47.4%), 산청곶감(46.3%) 순으로 나타났다.

이번 조사는 전국 소비자 4만 8790명을 대상으로 진행된 대규모 조사로, 청송사과는 단순한 농산물을 넘어, 지역의 정체성과 스토리를 담은 강력한 브랜드 자산으로 평가받고 있다.

청송군은 그간 사과를 활용한 체험형 축제 운영, 첨단 유통 시스템 구축, 전국 최고 수준의 재배기술 개발 등 민·관이 함께 노력한 결과가 소비자들로부터 높은 호응을 얻은 것으로 분석하고 있다.

실제로 청송군은 올해까지 13년 연속 '대한민국 대표 브랜드' 사과 부문 대상을 받으며 국내 최고의 브랜드 가치를 인정받고 있다.

또 청송군은 '황금사과 연구단지'를 조성해 조기 수확 기술 연구, 미래과원 조성 데이터 수집 등 고품질 사과 생산을 위한 연구 활동에 주력하고 있다. 아울러 대도시 대형마트 시식·판촉 행사, 직거래 택배비 지원, 농산물 공판장 온라인 경매시스템 도입 등 유통·마케팅 분야에서도 타 지자체와 차별화된 정책을 펼치고 있다.





윤경희 군수는 "이번 조사 결과는 청송을 찾아주시고 청송사과를 사랑해주신 모든 분 덕분"이라며 "앞으로도 품질관리와 재배혁신을 통해 대한민국 최고의 '청송사과' 명성을 이어가고, 청송군의 브랜드 가치를 더욱 높여가겠다"라고 말했다.





