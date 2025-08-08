꿈속에서 할머니가 얼굴 쓰다듬어…복권 5억 당첨된 사연

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"할머니가 꿈에 나와 좋은 일 생길 것 같았다"

당첨금은 대출금 상환 예정

AI로 생성한 일러스트(기사 이해를 돕기 위한 사진). 챗GPT

돌아가신 할머니가 얼굴을 쓰다듬는 꿈을 꾼 후 복권 5억원에 당첨된 여성의 사연이 전해졌다.

지난 6일 복권 수탁사업자 '동행복권'이 공개한 인터뷰에 따르면 '스피또1000 97회차' 당첨자 A씨는 자녀의 방학을 맞아 양산에 있는 언니 집을 방문했다.

A씨는 "평소처럼 언니와 장 보러 대형마트에 방문했다가 근처에 복권판매점이 보여서 스피또를 구매했다"라며 "집에서 식사를 마친 후 언니와 함께 복권을 긁어보던 중 처음에는 5000원에 당첨된 줄 알았는데, 자세히 모니 무려 5억원에 당첨된 복권이었다"라고 전했다.

이어 "순간 서로 말문이 막히고, 심장이 두근거리면서 믿을 수 없다는 생각뿐이었다"라며 "최근 꿈에 깔끔한 옷차림의 할머니께서 제 얼굴을 다정히 쓰다듬어 주셔서 기쁜 일시 생길 것 같았다. 돌아가신 할머니의 따뜻한 기운이 전해진 듯해 감사한 마음이다"라고 소감을 밝혔다.





한편 '스피또'는 우리나라에서 발행되는 즉석식 복권으로, 긁는 즉시 당첨 여부를 확인할 수 있다. 1000원~5000원 사이의 가격대로 구매가 가능하며, 최고 당첨금은 최대 10억 원에 달한다. 국민체육진흥기금 조성 등을 목적으로 판매되고 있으며, 로또와 함께 대표적인 복권 상품으로 자리 잡고 있다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

