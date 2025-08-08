박형덕 시장 "동두천 주거복지 정책 전환점…도시경쟁력 업그레이드"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동두천시, 국토부 '특화 공공임대주택' 공모 최종 선정

경기 동두천시(시장 박형덕)는 국토교통부가 주관한 '2025년 특화 공공임대주택 공모사업'에서 지역 제안형 특화주택 부문에 최종 선정되어, 통합공공임대주택 건립 사업이 본격화됐다고 8일 밝혔다.

건립 예정지는 지행동 722번지(현 송내4공영주차장 부지)로, 청년과 신혼부부를 위한 총 210세대 규모의 통합공공임대주택이 들어설 예정이다. 특히 이 주택은 공장에서 미리 제작한 철골 부재 모듈을 코어에 접합하는 공법을 적용해, 국내 최초로 25층 규모로 건설되는 혁신적 모델로 주목받고 있다.

이번 사업은 단순한 주택 공급을 넘어, 가족센터, 공유주방, 파티룸 등 복지 및 커뮤니티 시설을 함께 갖춘 복합 개발 방식으로 추진된다. 이를 통해 입주민의 주거 안정은 물론, 삶의 질 향상과 지역 공동체 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

대상지는 근린공원과 교육시설, 행정기관, 상업시설이 밀집한 지역으로, 지하철 1호선 지행역과 수도권 제2순환고속도로, 세종~포천 고속도로 등 뛰어난 광역 교통망을 갖추고 있다. 이 지역은 청년층이 거주하기에 적합한 환경을 갖춰 정주 여건 측면에서도 높은 평가를 받고 있다.

이 사업은 지난해 8월 동두천시와 경기주택도시공사(GH)가 지행역 통합공공임대주택 건립을 위한 업무협약(MOU)을 체결하며 추진 기반을 마련했다.

또한 2026년 준공 예정인 상패동 국가산업단지와도 인접해 있어, 향후 예상되는 근로자 수요까지 흡수할 수 있는 전략적 주거 인프라로 평가된다.

특히 가족센터를 포함한 복합 개발은 주민 참여와 교류 공간 확대를 통해 지역 복지 서비스 강화와 지역 경제 활성화 등 여러 방면에서 긍정적인 파급 효과를 가져올 것으로 시는 기대하고 있다.

박형덕 동두천시장은 "이번 공모 선정은 청년과 신혼부부가 안심하고 정착할 수 있는 주거 기반을 마련했다는 점에서 매우 뜻깊다"며 "동두천시 주거복지 정책의 중요한 전환점이자 도시경쟁력 제고에도 크게 기여할 것"이라고 말했다.





박 시장은 이어 "사업이 원활히 추진될 수 있도록 경기주택도시공사 및 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 덧붙였다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

